Las familias de la escuela de bebés de Castropol, en pie de guerra ante "la pérdida de calidad" del centro: "La situación es insostenible"

Las familias de la escuela infantil El Turullón, en Castropol, están en lucha por la calidad de la atención que reciben los alrededor de cincuenta menores de tres años matriculados en este recurso abierto en 2009. La integración del centro en la red regional "Les Escuelines/As Escolías" ha supuesto, denuncian, "una merma en los recursos materiales, personales y económicos" y exigen una solución a la Consejería de Educación. "La situación es insostenible por razones de seguridad y por el estrés al que están sometidas las profesionales", señalan los afectados.

Las familias reclaman el incremento del personal docente "acorde a las necesidades particulares del centro" y cubriendo las horas que corresponden a la dirección, la contratación de un auxiliar de cocina y el refuerzo del personal de limpieza (actualmente solo hay limpiadora por las tardes). También reclaman una dotación económica para un centro que lleva desde principio de curso, cuando se integró en la red regional, sin presupuesto, lo que les impide realizar actividades. Hasta tal punto que, desde principio de curso, son las familias las que pagan los desayunos.

Esta falta de personal hace que las ocho educadoras de El Turullón se vean obligadas a hacer "funciones que no les corresponden y les restan tiempo de la atención diaria". La carga, cuentan las profesionales, "nos está sobrepasando".

Visita de Eva Ledo

La consejera de Educación, Eva Ledo, visitó la escuela el martes por la tarde en compañía del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y del Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, "para conocer de primera mano la situación del centro y comentar con el personal las necesidades actuales".

Fuentes de la Consejería explican que "ambas administraciones se han comprometido a trabajar de manera coordinada". Educación, añaden, "ya está trabajando en la mejora de la dotación de personal de la escuelina". Explican que "gracias al acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo de 0 a 3 años, a partir de septiembre, contará con una técnica más de apoyo por cada tres unidades. Al tratarse de un centro con cuatro unidades, dispondrá de una jornada completa más". Por otro lado, "también en septiembre, entrará en vigor un nuevo contrato de comedor que incluye un auxiliar de cocina".

Un momento de la lectura del manifiesto a cargo de Olaya Méndez. / T. Cascudo

Sin comida desde el 17

Sin embargo, los avances prometidos abocan al personal del centro a seguir extralimitando sus funciones hasta el próximo curso. Así las cosas y como medida de presión, las educadoras han tomado la decisión de dejar las tareas que no les corresponden el próximo 17 de febrero, lo que repercutirá negativamente en las familias.

Es decir, las trabajadoras no prepararán las comidas, ni recogerán y lavarán el menaje. Tampoco pondrán lavadoras y secadoras. Estas funciones corresponden al personal de limpieza y al auxiliar de catering. En este sentido, cabe precisar que parte del problema reside en que cuando Educación se hizo cargo de El Turullón se subrogó el contrato municipal, pero dicho contrato no incluía, por ejemplo, el auxiliar de catering del que sí disponen los equipamientos de la red.

Las familias, que este miércoles se concentraron frente al centro para expresar su malestar, consideran que los incumplimientos de los compromisos por parte de la Administración regional dejan a El Turullón, "en una situación de desventaja frente a otros centros de la red pública, además de comprometer la calidad y estabilidad del servicio e incumplir con los derechos de nuestros niños". Subrayan que la educación de menos de tres años es "una etapa clave en el desarrollo de la infancia y un servicio esencial para la conciliación familiar y laboral". Dejan claro además que el centro goza de muy buena reputación por su buen funcionamiento, motivo por el que atrae a familias no solo de diferentes puntos del Occidente, sino también de la vecina Galicia.

Las familias conversan con el Alcalde de Castropol, a la izquierda de la imagen. / T. Cascudo

Refuerzo en limpieza

El Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, acudió este miércoles a la lectura del manifiesto en compañía de la edil de Educación, Miriam Moya. "Nosotros siempre hemos apostado por este proyecto de escuela, ampliando los espacios y mejorando los contratos al tope de horas", señaló el primer edil, que se comprometió a revisar el contrato de limpieza, pues es lo único que depende ahora de las competencias municipales.

La delegada de Comisiones Obreras para las escuelas infantiles, Carmen Riesgo, se desplazó ayer a Castropol y deja claro que cuando se hizo la subrogación "no se atendieron las necesidades concretas que tiene el centro". Riesgo lamenta la lentitud de la Consejería en atender estas reivindicaciones que conoce desde hace días. Por otro lado, contextualiza estos problemas de Castropol en el conflicto abierto a nivel regional por la falta de reconocimiento de las trabajadoras como personal educador.