"Foca" y "Delfín", los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
El grupo naval asturiano botará en primavera uno de los encargos
Adrián Amoedo/ M. G. Salas
"Foca" y "Delfín". Así han sido bautizados los dos buques de guerra que el grupo naval asturiano Armón está construyendo para la Armada sueca en sus astilleros de Vigo. Se tratan de dos grandes embarcaciones multipropósito, de 50 metros de eslora por 11 de manga, que están pensadas para la recuperación de torpedos, la logística y el trabajo de reconocimiento submarino. Los buques deberán entrar en servicio en los años 2027 y 2028.
Pero antes de que estén terminadas, a las embarcaciones ya le han puesto nombre. Y es que la agencia sueca encargada de las compras de material para defensa (Försvarets materialverk, FMV) busca con ello asociar los barcos "con características que se adapten bien a la vida y el trabajo en el agua". Así nacen "HMS Sälen" y "HMS Tumlaren". El primero hace referencia "a la agilidad y eficacia de la foca bajo el agua". Mientras que el segundo se eligió "en honor al delfín y al cetáceo del mismo género, y simboliza la inteligencia y la capacidad avanzada".
El primero saldrá en primavera
El primer buque de trabajo, el "HMS Sälen", se botará la próxima primavera y la construcción del segundo, el "HMS Tumlaren", está "en marcha", según directora de proyectos de FMV, Susanne Nordman.
Este encargo supone la entrada de Armón Vigo en el mercado militar. El contrato se enmarca dentro de una actuación mucho más amplia de la FMV para “apoyar a las Fuerzas Armadas” en trabajos de logística marítima. En el caso de las unidades encomendadas al grupo naviego, “brindarán a la Armada una mejor capacidad para apoyar a otras unidades con recuperación de torpedos, logística y trabajo submarino, así como capacidad adicional de buceo”.
Sustitución
Su incorporación permitirá retirar las embarcaciones "HMS Pelikanen" y "HMS Furusund". El primero data del año 1963 en las gradas del antiguo Djupviks Varv y está asignado a la Infantería de Marina y la unidad militar Ekipagekompaniet. Se dedica principalmente a la recuperación de torpedos lanzados durante ejercicios prácticos. El segundo fue ensamblado por Åsiverken en 1983 y se ha especializado en trabajos submarinos.
Los dos grandes astilleros asturianos, Armón y Gondán, acaparan en estos momentos el 70% de todos los contratos del sector firmados en España gracias a la reinvención del negocio que han puesto en marcha en las últimas décadas.
