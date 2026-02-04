Un hombre de 76 años afectado por inhalación de humo en el incendio de su casa en Vegadeo

Un hombre de 76 años ha resultado afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda, esta madrugada, ubicada en el tercer piso de un edificio de cuatro alturas en la calle Milagrosa de Vegadeo. El fuego se inició en un radiador.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, el hombre fue trasladado para más pruebas al Hospital de Jarrio en Coaña en la UVI-móvil.

Hasta el lugar también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Vegadeo con la ambulancia de soporte vital básico de la zona. El fuego calcinó un radiador en una de las habitaciones del inmueble, mientras que el resto del piso resultó afectado por el humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Castropol y Valdés, así como efectivos de la Guardia Civil. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 01.56 horas por parte del propio afectado, que indicó que estaba saliendo fuego de un radiador y que había respirado "mucho humo".

La Sala 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU y paralelamente movilizó una dotación, con cinco efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Barres que se trasladó al lugar con dos autobombas y un furgón multisocorro. A las 02.16 horas los bomberos confirmaron que el incendio está extinguido e inician labores de ventilación. Cuando llegaron al lugar, los agentes de la Guardia Civil habian sofocado ya el fuego con un extintor.

Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a base las 03.28 horas, si bien por protocolo los bomberos acudieron a revisar el incendio a las 05.34 horas para comprobar que no hubiese reproducciones.