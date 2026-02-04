Lamento en Oviñana (Cudillero) por la prematura muerte de su vecino Sergio Galdo, cámara de TPA: “Hoy dejas en nosotros un gran vacío”

Oviñana (Cudillero) despide la tarde de este miércoles, en su iglesia parroquial, a su vecino Sergio Galdo, reconocido en la comarca por su trabajo como cámara de TPA. Desempeñaba la labor de corresponsal de informativos, por lo que recorría los diferentes concejos de la región, especialmente de la zona centro y también del Occidente, para mostrar con sus imágenes lo que en ellos iba sucediendo.

Una prematura muerte, a sus 47 años debido al cáncer, que ha consternado a sus allegados y vecinos, pero también a los municipios en los que con su trabajo logró dejar un grato recuerdo. “Hoy dejas en nosotros un gran vacío”, lamentaba en redes sociales el Ayuntamiento de Cudillero, que le reconocía como “un servidor del municipalismo en nuestra región que ha llenado nuestras pantallas de contenido e información”.

También concejos vecinos en los que desempeñó su trabajo informativo le quisieron dedicar unas palabras, como es el caso del Ayuntamiento de Salas, que a través de sus redes sociales envió su pésame y ensalzó su forma de trabajar: “Cubrió muchas de las noticias que se han producido en nuestro concejo durante los últimos años y siempre lo hizo con una sonrisa que no olvidaremos”.

Sus vecinos también dejaron para él mensajes recordándolo como una persona que “siempre se volcaba en hacer lo mejor para su pueblo, su patria y su bandera, con ese gran corazón y un optimismo que lo caracterizaban hasta sus últimos días”.

El funeral se celebrará este miércoles 4 de febrero, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de San Roque de Oviñana.