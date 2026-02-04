Llega el segundo concurso de tortillas de Vegadeo (y contará con un jurado de lujo)
Habrá premios para las tres mejores elaboraciones de esta cita, que tomará el sábado la plaza del Ayuntamiento
La asociación cultural Leña Verde celebrará este sábado, 7 de marzo, la segunda edición de su exitoso Concurso de Tortillas. Además, contará con un jurado de lujo compuesto por Ander Villanueva, Aurelia García, Sonia Fidalgo y Cristian González. La cita será a las 12:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo.
La organización contará con carpa, música y servicio de bar. La participación en la cita es gratuita y no es necesario tener experiencia en la cocina. Aunque el horario de la cata será a partir de las 12:30 horas, las tortillas inscritas deberán presentarse a las 11:45 horas, tapadas y emplatadas.
Habrá premios para las tres mejores elaboraciones. En la primera edición participaron una veintena de personas y resultó un auténtico éxito de público. En la edición de 2025 resultaron premiados Lucía Gonçalves, Javier García y Jorge Salas.
