Llega el segundo concurso de tortillas de Vegadeo (y contará con un jurado de lujo)

La asociación cultural Leña Verde celebrará este sábado, 7 de marzo, la segunda edición de su exitoso Concurso de Tortillas. Además, contará con un jurado de lujo compuesto por Ander Villanueva, Aurelia García, Sonia Fidalgo y Cristian González. La cita será a las 12:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo.

La organización contará con carpa, música y servicio de bar. La participación en la cita es gratuita y no es necesario tener experiencia en la cocina. Aunque el horario de la cata será a partir de las 12:30 horas, las tortillas inscritas deberán presentarse a las 11:45 horas, tapadas y emplatadas.

Noticias relacionadas

Habrá premios para las tres mejores elaboraciones. En la primera edición participaron una veintena de personas y resultó un auténtico éxito de público. En la edición de 2025 resultaron premiados Lucía Gonçalves, Javier García y Jorge Salas.