Las obras del nuevo residencial de Tapia, con alrededor de 140 nuevas viviendas, comenzarán este año: "Va a gustar mucho"

Tras más de una década de trámites, el nuevo residencial de la villa de Tapia está más cerca de ser una realidad. El proyecto, con una superficie total de más de 22.000 metros cuadrados, plantea levantar 140 viviendas junto al barrio de El Cascayal, en la principal entrada de la capital tapiega desde Oviedo. "Estamos muy ilusionados. Es un proyecto con mucha calidad arquitectónica que va a gustar mucho porque está muy bien integrado en la zona", señala el empresario José Manuel Ferreira, promotor de este residencial bautizado como Rayola de Mar.

La fase administrativa del proyecto encara su recta final. Cuenta con el visto bueno ambiental del Principado desde finales del año pasado y la promotora confía en que el Pleno dé próximamente el visto bueno definitivo al plan de actuación. Así las cosas, los responsables esperan iniciar la construcción en medio año, aproximadamente durante el verano. La actuación se hará por fases y en la primera se levantarán entre 25 y 30 viviendas.

"Es un proyecto grande, muy atractivo en cuanto a diseño y que tendrá interés en Tapia y en Asturias en general", señala Ferreira, consciente de la demanda de vivienda que existe actualmente en el concejo, tras muchos años sin nueva construcción. En este sentido, lamenta la excesiva burocracia que hace que los proyectos se dilaten en exceso. "Ajustar los tiempos de la empresa y los de la Administración es una tarea pendiente", apunta el empresario, que deja claro que desde el Ayuntamiento de Tapia, "en la medida de sus posibilidades, siempre han sido colaboradores".

José Manuel Ferreira pone el acento en lo singular de este residencial, que goza de buenas vistas al Cantábrico y contará con amplias zonas verdes. "Se ha reservado una hectárea para espacios comunes", apunta el empresario. En este sentido, el documento ambiental precisa que el residencial, con forma de "u", cuenta en el centro con una amplia zona verde. Se han diseñado "cuatro caminos peatonales de hormigón, con pequeñas paradas con bancos, y una zona a modo de plaza central, comunicando las cuatro esquinas del área a urbanizar y uniendo mediante escaleras con el acceso desde la calle inferior". Y es que la promoción contará con un acceso principal desde la Avenida de Asturias (antigua N-634) pero además, construirá un ramal nuevo que contectará con el barrio de San Martín, en las inmediaciones del albergue de peregrinos.

Asimismo, Rayola de Mar plantea una cesión de terreno al Ayuntamiento de Tapia y una zona para usos terciarios, que se ubicará en la zona más próxima al mar. Aquí irá un edificio soterrado, aprovechando el desnivel de la finca. Sin embargo, Ferreira señala que aún no se ha definido su uso final: "Podría ser un hotel, apartamentos o una residencia de mayores".

En el documento ambiental publicado en el último trimestre de 2025, también se repasa la historia de este proyecto. En el año 2016 el Ayuntamiento aprobó inicialmente el Plan Especial de El Cascayal, que da cabida a este residencial y, el 20 de julio de 2022, la Junta de Gobierno Local acordó aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de Rayola del Mar.

Entre los aspectos ambientales a cuidar, se destaca la proximidad del arroyo de San Antonio y se pide a los promotores cuidado para evitar afectar a su lecho y márgenes. Asimismo, también se destaca la proximidad del lavadero de San Martín al nuevo vial proyectado y se pide no afectar a este bien patrimonial. Al margen de estos condicionantes, el Principado "considera que el proyecto no tendría efectos significativos adversos sobre el medio ambiente".