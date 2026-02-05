La Coordinadora Ecoloxista alega contra el proyecto de dragado del embalse del Valle, en Somiedo, por la ubicación de los lodos: “Desconocemos si los materiales vertidos pueden o no contaminar el entorno”
El grupo conservacionista denuncia que los sedimentos se ubicarán en una finca de la zona en lugar de en un vertedero y en el proyecto echan en falta medidas que garanticen la estabilidad del depósito e información sobre la caracterización del material extraído
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies presenta alegaciones contra el proyecto de dragado parcial del embalse del Valle, en el río homónimo, situado en la parroquia de Valle del Lago (Somiedo). La principal problemática que detectan es el destino de los lodos que se vayan a dragar, que según denuncia el grupo conservacionista, se verterán en una finca contigua al embalse en lugar de hacerlo en un vertedero autorizado.
Los ecologistas señalan que la zona donde se proyecta el dragado y el depósito de los vertidos se localiza en el Parque Natural de Somiedo, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Somiedo y de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Somiedo, pertenecientes ambas a la Red Natura 2000.
Según detalla la Coordinadora Ecoloxista, en el proyecto promovido por la empresa concesionaria de la central eléctrica se plantea extraer 20.000 metros cúbicos de lodos para recuperar un 41,7% del volumen del embalse, lo que permitiría alcanzar una capacidad equivalente al 95% de la original. Sin embargo, la Coordinadora denuncia que la compañía pretende depositar los sedimentos dragados en una finca que se ubica en la zona de la Bobia, denominada La Contina, y que aseguran tiene una pendiente del 8%.
Ante esta situación, el colectivo advierte que el proyecto no detalla las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del vertedero ni ofrece información sobre la caracterización de los lodos, un aspecto clave para determinar su posible impacto contaminante. “Desconocemos si los materiales vertidos pueden o no contaminar el entorno, aspecto fundamental para valorar si es aceptable la pretensión de, con la intención de ahorrar costes, verter los lodos dragados a una finca colindante con el embalse”, insisten.
Además, reclama que las obras se realicen “salvaguardando la biodiversidad del embalse y su entorno, garantizando la conservación de las especies de peces, anfibios y mamíferos que habitan tanto en el propio embalse como aguas abajo del mismo”. Para ello, recalcan que sería muy importante que se evitase la primavera para el desarrollo de las obras por afectar a la época de cría.
Asimismo, exigen medidas preventivas en forma de barreras de retención de sedimentos con el fin de evitar la turbidez aguas abajo de los dragados en el cauce y que se incluya un proyecto de restauración y revegetación con especies autóctonas las zonas de vertido y las afectadas por el tránsito de la maquinaria.
