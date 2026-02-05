El desconocido paraje de Asturias distinguido como "Pueblo Mágico de España 2026" que ofrece al visitante río, mar y montaña

Hay pueblos bonitos y los hay que, además de tener una "belleza natural", son mágicos. Estos son los lugares en los que se fija la Red de Pueblos Mágicos de España, que acaba de lanzar su lista de nuevas incorporaciones para 2026. Es el caso de Navia, en el occidente asturiano, que ha entrado a formar parte de esta lista de lugares que merece la pena visitar.

Pueblos Mágicos significa “pueblos vivos”. Son esos lugares que mantienen sus tradiciones, sus fiestas, costumbres, y el patrimonio inmaterial que los hace únicos. La unión de sus vecinos, la colaboración entre instituciones son otros de los factores que los convierten en lugares donde el visitante siente esta "magia".

Navia entra a formar parte de la red gacias a su caracter marinero, su historia y arquiterctura y el entorno natural. Esto es lo que destacan de Navia los organizadores de esta distinción: "río, mar y montaña se abrazan en Navia, villa costera que conserva el alma marinera. Su puerto, el paseo marítimo y la arquitectura indiana muestran una Asturias abierta al océano, orgullosa de su historia y hospitalaria con quien llega".

Desde el Ayuntamiento agradecen esta distinción que "reconoce el valor de los destinos que mantienen viva su identidad, protegen su patrimonio y apuestan por un modelo de turismo sostenible y respetuoso".

¿Qué ver cerca de Navia?

Otro pueblo del occidente asturiano ha sido distinguido como uno de los más mágicos de España. Se trata de Coaña, un lugar que huele a historia. Y así se lo han reconocido para entrar a formar parte de esos lugares mágicos de la geografía española. El jurado destaca la riqueza cultural, histórica y natural y a la calidez y hospitalidad de sus gentes. Destaca de Coaña que tiene "uno de los castros más importantes del norte peninsular". En resumen, pone el acento en "su patrimonio arqueológico, junto a la belleza de su costa y sus aldeas" para terminar diciendo que es un destino perfecto porque une "historia, paisaje y hospitalidad".

En el apartado de playas, Navia tiene mucho que ofrecer. Está la playa de Barayo, nombrada por The Times “La mejor playa de España” y Frexulfe, una playa salvaje de gran belleza. La ruta de la costa naviega, una de las sendas costeras más bonitas de Asturias, pasa por ambos arenales.

Esta ruta de 19 kilómetros parte de Navia y termina en Puerto de Vega, un pequeño puerto pesquero muy pintoresco. Se tarda en hacer entre 5 y 7 horas y es apta para todo tipo de públicos ya que es bastante lineal. Es una senda donde el paseante recorre los acantilados de la costa y prácticamente no pierde de vista el mar durante el trayecto.