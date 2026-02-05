El mastín asturiano, conocido como “pastor del osu” y del que solo hay catalogados un centenar en Asturias, es el Premio Feria del Perro de Tineo: “Son una maravilla”

El galardón Feria del Perro de Tineo 2026 reconocerá este año al mastín asturiano tradicional conocido como “pastor del osu” y también a todos los pastores y ganaderos que hicieron posible que este perro, utilizado para la protección del ganado frente al lobo, perdurase a lo largo de los siglos y su presencia se mantenga en la actualidad. La candidatura titulada “El Pastor del Osu y los pastores que hicieron posible que llegara al siglo XXI”, fue presentada por la Asociación Fontes del Porcía, con el especial impulso de uno de sus miembros, Xabiel González, que es veterinario y se declara un “enamorado” de estos animales.

“Son una maravilla”, reconoce sin poder evitar emocionarse al hablar de un animal que le sorprendió por su nobleza hacia las personas y su valía para enfrentarse al lobo y proteger a su rebaño, destacando especialmente su manera de organizarse cuando trabajan en grupo. En la candidatura se destaca que constituye “uno de los últimos testimonios vivos de los perros de trabajo especializados en la guarda del ganado en la montaña asturiana” y que su continuidad se explica por “la labor constante de los pastores, incluso en contextos de despoblación rural y ausencia de programas oficiales de conservación”.

Reconocido como grupo étnico

Cuenta Xabiel González que hay un centenar de “pastores del osu” catalogados en Asturias, pero asegura que hay más ejemplares de este tipo de can que ha sido declarado Grupo Étnico por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y está en fase de reconocimiento como raza. Algo que le sorprendió es que al tomarles las medidas son “clavadas” de unos animales a otros, “desde los Picos de Europa a los Oscos”, enfatiza. “Eso es obra de la selección natural, lo que los humanos seleccionaron es que fueran buenos defendiendo frente al lobo, que respetaran al ganado y que fueran nobles con las personas”, detalla.

Ejemplar de "pastor del osu". / Cedida a LNE

Para el veterinario, tanto los perros, por su valía y forma de ser, como los pastores, que lucharon por conservarlo, se merecen el reconocimiento. Añade además que la candidatura ha logrado poner “de acuerdo a ecologistas y ganaderos en este momento de incomprensión”, al contar con el respaldo de los sindicatos agrarios COAG y UCA, así como de las organizaciones ecologistas FAPAS y la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, además de la cooperativa Campoastur. “Creo que este perro tiene mucho mérito por juntar posturas tan dispares para ciertos temas, tiene mucho valor el que se mire a un perro y no a una persona, como ejemplo de concordia”, enfatiza.

El premio, una escultura de César Castaño

Los encargados de recoger el galardón el próximo 8 de marzo, que consiste en una escultura original del artista tinetense César Castaño, que representa la nobleza del animal y su vínculo con el territorio; serán cuatro perros “pastor del osu” y pastores que están en activo en la actualidad, en representación de la especie y la profesión, que a lo largo de los siglos hizo posible que estos perros hayan llegado hasta el siglo XXI.

El Galardón Feria del Perro, convocado por el Ayuntamiento de Tineo, tiene como objetivo reconocer y visibilizar aquellas acciones, personas, instituciones, empresas o animales que contribuyan a poner en valor la figura del perro, así como a la protección y el bienestar animal.

En este caso, el jurado ha valorado los méritos relacionados con la protección y el bienestar del perro, la conservación de un tipo funcional adaptado al entorno, la prevención del abandono genético y la visibilidad del perro como parte esencial de la vida rural asturiana. Asimismo, se ha tenido en cuenta el impacto positivo de esta labor en la comunidad, la ganadería extensiva y la preservación del patrimonio etnográfico y cultural asociado al pastoreo tradicional.