El PP presiona para que la empresa Ence logre un acuerdo con los trabajadores: "Mejor negociar que imponer"

La crisis laboral abierta en la planta de Ence en Navia ha provocado una reacción política y social sin precedentes en el occidente asturiano. El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, se reunió este jueves en Navia, por segunda vez desde que empezó el conflicto por el expediente de regulación de empleo que plantea la dirección, con los alcaldes y alcaldesas de la comarca del partido para analizar una situación que calificó sin rodeos como "una catástrofe real" para el territorio.

Queipo fue especialmente duro con la decisión de la compañía de plantear un recorte de cerca de un cuarto de la plantilla, con más de 90 personas afectadas. "Lo dije la semana pasada y tengo que volver a repetirlo. Yo pido una reflexión a esta empresa", afirmó y reclamó una reconsideración profunda de un ajuste que, a su juicio, no se sostiene ni económica ni socialmente. El líder popular recordó que la planta de Navia es "puntera", "económicamente muy viable" y con expectativas de futuro favorables, apoyadas en datos públicos que apuntan a una mejora del precio de la celulosa en los próximos meses.

"Por tanto no se entiende que vaya a haber un recorte de un cuarto de la plantilla", insistió Queipo y dijo que, además, se trata de trabajadores con una media de edad en torno a los cuarenta y tantos años. "Es una catástrofe. No solamente para una planta como esta, que es señera y que nos ha acompañado toda la vida en esta comarca, sino una catástrofe para la comarca en sí", señaló, elevando el conflicto del ámbito empresarial al del impacto territorial y social.

Voluntad de negociar

El presidente del PP reclamó a Ence que acuda a la mesa de negociación "con una verdadera voluntad de negociar y no de imponer", y fue tajante al afirmar que "no podemos tolerar que 100 personas vayan a la calle por un proceso de este tipo”. En ese sentido, garantizó que su partido seguirá dando "todo el apoyo y todo el acompañamiento" a los trabajadores, trasladando, dijo, lo que se escucha en la calle: un respaldo social masivo al mantenimiento del empleo. Ese apoyo quedó reflejado, recordó, en la manifestación “absolutamente multitudinaria” celebrada el pasado fin de semana en Navia.

Al lado de los trabajadores

En la misma línea se expresó la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Fernández, que puso en valor la imagen de unidad mostrada por los alcaldes y alcaldesas del occidente asturiano del Partido Popular. "Estamos aquí para demostrar una vez más que seguimos apoyando y que estamos al lado de los trabajadores", afirmó. La regidora se mostró esperanzada en que haya avances en la negociación y dejó claro que el objetivo de los ayuntamientos es "buscar el mantenimiento de los puestos de trabajo para garantizar el futuro de la comarca".

También el comité de empresa quiso fijar posición tras el encuentro político. Su presidente. Javier García, agradeció expresamente la implicación de Álvaro Queipo, al que definió como "vecino del occidente" que está viviendo el conflicto "con especial intensidad" y que es consciente de "todo lo que está en riesgo aquí: un tejido económico entero del occidente asturiano".

Noticias relacionadas

El representante sindical confirmó además que las conversaciones con la empresa continuarán esta semana, con reuniones previstas el lunes y el miércoles. "Ojalá cambien su narrativa y busquen una salida más razonable y más asumible para los trabajadores" señaló. García expresó un deseo: que la cifra de 96 despidos se acerque más a soluciones basadas en prejubilaciones.