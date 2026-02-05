Tuña celebra su popular feria de San Blas sin presencia de vacas, pero con su tradicional venta de naranjas
La cita será este sábado 7 de febrero y contará con ganado equino y porcino, puestos de alimentación, artesanía y maquinaria agrícola
Sin vacas, Tuña celebrará este sábado su popular feria de San Blas. El ganado bovino no puede asistir a ferias como medida cautelar para hacer frente a la enfermedad dermatosis nodular contagiosa, al menos hasta el 29 de marzo. No obstante, la cita espera contar con “una destacada” representación de ganado equino y porcino.
Lo que no faltará en San Blas de Tuña son las naranjas. Su compra es una tradición muy arraigada en esta cita, que incluso es conocida como la feria de las naranjas. Así asistirá un puesto de venta de este cítrico, que estará acompañado por numerosos puestos de alimentación, artesanía, complementos y aperos, que se situaran a lo largo de la calle principal que conduce a la plaza de ganado. Además, está previsto que participe una representación de maquinaria agrícola.
El programa de actividades se completa con una carrera de cintas a caballo, que tendrá lugar a partir de las 13.00 horas. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la misa solemne en honor a San Blas. El broche final a la jornada lo pondrá la música, con la actuación del Grupo Ideas y Héctor y José, que animarán la fiesta.
Celebración en Tapia de Casariego
Tapia de Casariego también celebra este sábado San Blas. Durante la mañana habrá pasacalles a cargo de la banda de gaitas “Marino-Tapiega”, que dará paso a la celebración de la misa y procesión a partir de las 13.00 horas. A continuación, la sesión vermú estará amenizada con la música de Dj Marco.
La tarde está pensada para los niños con hinchables y chocolatada a partir de las 17.00 horas. La jornada festiva se cerrará con la verbena a cargo de Dj Marco y “The Goodman”, a partir de las 23.00 horas.
