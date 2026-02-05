Los vecinos de Vegadeo afectados por las recurrentes inundaciones denuncian su “insostenible” situación: “Hay riesgo de daños irreversibles en los edificios”

Los vecinos y propietarios de Vegadeo afectados por las recurrentes inundaciones en las zonas de la villa próximas a los ríos Suarón y Monjardín por el efecto de las mareas denuncian “la insostenible” situación que viven y reclaman a las administraciones que ejecuten “de forma íntegra y urgente” el Proyecto de defensa de Vegadeo frente a las avenidas. Un plan que contempla la ejecución de estructuras en los ríos para proteger el núcleo urbano, así como un gran depósito para poder acumular agua durante fuertes periodos de lluvias y mareas extremas. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico encargó el proyecto a Tragsatec y lo tiene desde mayo de 2025, con un presupuesto base de licitación de 19.916.621 euros.

Situación de Vegadeo en una de las últimas inundaciones. / Cedida a Lne

Los habitantes de uno de los edificios más castigados por las crecidas del río Monjardín, el número 22 de la Avenida de Galicia, anuncian que registrarán formalmente una carta dirigida al Ayuntamiento de Vegadeo y extensible a otros organismos competentes, incluido el Defensor del Pueblo, en la que denuncian “la prolongada dejadez administrativa ante una situación de riesgo conocida, documentada y reiteradamente advertida”.

Exigen que la problemática se lleve a debate en el Pleno Municipal para conseguir que todas las fuerzas políticas se posicionen y ejerzan presión política a través de sus representantes autonómicos y nacionales para desbloquear y ejecutar el proyecto. Los afectados tienen claro que lo que falta es “voluntad política y agilidad administrativa”.

"Riesgo de daños irreversibles en los edificios"

Denuncian que cada nuevo episodio de inundación incrementa “el riesgo de daños irreversibles en los edificios y pone en peligro la seguridad de las personas que los habitan”. Además, hacen hincapié en que las crecidas de los ríos se producen actualmente cada pocos meses e “incluso durante varios meses consecutivos alcanzando el agua habitualmente los 45 centímetros de altura en el portal y llegando, en los peores episodios, hasta los 95 centímetros”, detallan.

Describen que las consecuencias directas de las inundaciones se pueden ver en el inmueble, que presenta “graves daños estéticos y estructurales”, entre los que destacan desprendimientos de ladrillos en la fachada, humedades persistentes y daños en contadores de agua y electricidad. Añaden además “el riesgo constante para la seguridad de las personas”. Puesto que las inundaciones impiden el tránsito normal al edificio “obligando a los vecinos a esperar durante horas dentro o fuera de sus viviendas hasta que desciende la pleamar, o a atravesar el agua en caso de necesidad, con el consiguiente riesgo de resbalones, caídas y daños físicos, especialmente grave en una comunidad con personas mayores”.

Asimismo, recuerdan que se producen daños materiales adicionales, como es a los vehículos situados en las zonas próximas al río.

Los vecinos denunciantes reconocen que las inundaciones son consecuencia de factores naturales imprevisibles, pero no ven justificable “la prolongada inacción de los organismos competentes”, a los que recuerdan que desde hace años les envían solicitudes formales e informales trasladando la problemática. Sin embargo, lamentan que hasta la fecha no se han adoptado medidas efectivas, lo que está suponiendo “desgaste físico, económico y emocional” en los vecinos afectados.