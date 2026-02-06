Sorpresa en la política de Valdés: Óscar Pérez anuncia su candidatura

Óscar Pérez Suárez encara 2026 con un anuncio político. El alcalde de Valdés ha anunciado formalmente que presentará su candidatura a la reelección en las elecciones municipales de mayo de 2027, una decisión que reafirma su compromiso con el municipio tras dos mandatos ya cumplidos y un fuerte respaldo en las urnas.

Pérez, licenciado en Historia y referente del PSOE, se convirtió en 2019 en el alcalde más joven de la historia de Valdés y desde entonces ha liderado un proyecto de gestión centrado "en la modernización urbana, la captación de fondos europeos y la mejora de servicios" para sus casi 11.000 habitantes. En las municipales de 2023 logró una mayoría absoluta sin precedentes, fruto de un "trabajo continuo y una presencia activa en la vida local", advierte, desde la gestión de crisis como los incendios forestales hasta la apuesta por el turismo y el dinamismo económico.

A preguntas de este diario, Pérez ha expresado que se presenta "motivado" y con "un equipo sólido y un proyecto solvente que tiene credibilidad ante la ciudadanía por los éxitos cosechados estos años". El regidor recuerda que en elecciones anteriores los vecinos mostraron una "confianza abrumadora", otorgándole una libertad de acción que él entiende ahora como responsabilidad para volver a someterse al veredicto de las urnas. Su mensaje apunta al "esfuerzo" constante: mantener el nivel de trabajo municipal, concurrir a las primarias cuando proceda y, a partir de ahí, buscar de nuevo el apoyo de su comunidad.

No aspiraba a un tercer mandato

Pérez ha confesado que nunca imaginó aspirar a un tercer mandato, pero ha añadido que son pocas las cosas que le inspiran tanto como defender "los intereses del concejo de Valdés". Este enfoque busca consolidar y ampliar los proyectos ya en marcha: desde el desarrollo de vivienda y urbanismo, donde en los últimos años se ha registrado un crecimiento notable, hasta la potenciación del turismo local alrededor de joyas culturales como el Museo del Calamar Gigante o el Bosque-jardín de La Fonte Baxa, que han colocado a Valdés como un destino con singularidades en Asturias.

Su gestión municipal ha ido acompañada de inversiones y colaboraciones con organismos regionales y empresariales para ampliar espacios como el Centro de Empresas de Valdés, atraer nuevas actividades económicas y responder a las necesidades de emprendedores y residentes.

Con su anuncio, Óscar Pérez inicia la cuenta atrás de una campaña que ya se perfila como un punto clave en la política loca. En la oposición, lidera el partido María Bueno, por el PP, y Carmen Rodríguez, de Foro.