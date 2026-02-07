Casi 250 encajeras se citan este sábado en Vegadeo en un encuentro que cumple siete años
El recinto ferial acogió el encuentro, que contó con una veintena de puestos de venta de productos de costura
El recinto ferial de Vegadeo ha vuelto a ser punto de encuentro de las aficionadas al encaje de bolillos. El séptimo encuentro de bolillos Villa de Vegadeo ha reunido a casi 250 encajeras llegadas desde diferentes puntos de Asturias, Galicia y León.
"Están encantadas, vienen a pasar el día y a comer, con este invierno tan duro lo ven como una válvula de escape. Ven modelos y novedades y disfrutan", resume la responsable del recinto ferial, Dora Álvarez.
La cita corre a cargo del Ayuntamiento de Vegadeo y el grupo local de encajeras. El objetivo, señala la organización, es "servir como un espacio para compartir habilidades y experiencias en torno a esta hermosa y tradicional labor, así como para darles a conocer nuestra villa".
Las participantes, todas mujeres, cuentan con edades entre las 7 y los 92 años. Además de juntarse para disfrutar de su afición, tienen la oportunidad de comprar novedades y artículos en la veintena de puestos de venta instalados en el recinto ferial.
