Casi 250 encajeras se citan este sábado en Vegadeo en un encuentro que cumple siete años

El recinto ferial de Vegadeo ha vuelto a ser punto de encuentro de las aficionadas al encaje de bolillos. El séptimo encuentro de bolillos Villa de Vegadeo ha reunido a casi 250 encajeras llegadas desde diferentes puntos de Asturias, Galicia y León.

"Están encantadas, vienen a pasar el día y a comer, con este invierno tan duro lo ven como una válvula de escape. Ven modelos y novedades y disfrutan", resume la responsable del recinto ferial, Dora Álvarez.

La cita corre a cargo del Ayuntamiento de Vegadeo y el grupo local de encajeras. El objetivo, señala la organización, es "servir como un espacio para compartir habilidades y experiencias en torno a esta hermosa y tradicional labor, así como para darles a conocer nuestra villa".

Noticias relacionadas

Las participantes, todas mujeres, cuentan con edades entre las 7 y los 92 años. Además de juntarse para disfrutar de su afición, tienen la oportunidad de comprar novedades y artículos en la veintena de puestos de venta instalados en el recinto ferial.