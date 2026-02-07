Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Don semanas sin señal de televisión, "la deprimente" situación que están viviendo varias parroquias de Tineo

Los vecinos reclaman una inversión para renovar el repetidor, que tiene una instalación "arcaica" y da problemas de forma reiterada

El valle tinentese afectado por la falta de señal de televisión.

El valle tinentese afectado por la falta de señal de televisión. / D. Álvarez

Demelsa Álvarez

Tineo

Los vecinos de varios pueblos del concejo de Tineo llevan dos semanas sin poder ver ni un canal de televisión. Se trata de las parroquias de La Barca, Santianes, Tuña, Merillés y Llaneces de la Barca, donde está colocado el repetidor que está dando los problemas. El alcalde de barrio de la zona de La Barca, Marcial Álvarez, asegura que “la instalación está echa una pena, es arcaica, no hace falta ser técnico para saber que eso no está en buenas condiciones de mantenimiento”, denuncia este vecino, que asegura que la situación que están viviendo todos estos pueblos en pleno invierno es “muy deprimente”.

“Son pueblos con mucha gente mayor que solo tiene como entretenimiento dar un paseo cuando hace buen tiempo y ver la televisión, con el mal tiempo que hizo en las últimas semanas apenas pudieron salir de casa y encima sin televisión”, describe el alcalde de barrio que ha llevado la problemática ante el Ayuntamiento y también directamente al Principado sin obtener una solución. “Lo que vemos es que no se preocupan por la gente mayor que vive en los pueblos, la mayoría sola, se habla mucho de asentar población en los pueblos, pero la realidad es que no invierten para que podamos tener unos servicios mínimos”, lamenta.

La problemática con este repetidor viene de años atrás y cuando llegan los temporales comienzan los problemas con la recepción de la señal de televisión, que en esta ocasión se está alargando demasiado en el tiempo. Además, Marcial Álvarez recalca que cuando funciona bien “tan solo podemos ver unas pocas cadenas, no es que tengamos servicio como puede haber en la villa”.

El Ayuntamiento de Tineo asegura que en el último año se han registrado fallos en varios repetidores del municipio y detallan que en cuanto tienen conocimiento de ello se traslada a la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias del Principado de Asturias, a quién el gobierno local hace “un llamamiento urgente para que implemente una solución inmediata al problema, que representa un grave inconveniente para muchos”, lamentan.

Para los vecinos, la única solución sería que se realizase una inversión para renovar el repetidor por completo, ya que denuncian que son muchos años de “dejadez en su mantenimiento”, por lo que los arreglos que se van haciendo se convierten en un “parche temporal”.

Don semanas sin señal de televisión, "la deprimente" situación que están viviendo varias parroquias de Tineo

