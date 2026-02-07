Don semanas sin señal de televisión, "la deprimente" situación que están viviendo varias parroquias de Tineo
Los vecinos reclaman una inversión para renovar el repetidor, que tiene una instalación "arcaica" y da problemas de forma reiterada
Los vecinos de varios pueblos del concejo de Tineo llevan dos semanas sin poder ver ni un canal de televisión. Se trata de las parroquias de La Barca, Santianes, Tuña, Merillés y Llaneces de la Barca, donde está colocado el repetidor que está dando los problemas. El alcalde de barrio de la zona de La Barca, Marcial Álvarez, asegura que “la instalación está echa una pena, es arcaica, no hace falta ser técnico para saber que eso no está en buenas condiciones de mantenimiento”, denuncia este vecino, que asegura que la situación que están viviendo todos estos pueblos en pleno invierno es “muy deprimente”.
“Son pueblos con mucha gente mayor que solo tiene como entretenimiento dar un paseo cuando hace buen tiempo y ver la televisión, con el mal tiempo que hizo en las últimas semanas apenas pudieron salir de casa y encima sin televisión”, describe el alcalde de barrio que ha llevado la problemática ante el Ayuntamiento y también directamente al Principado sin obtener una solución. “Lo que vemos es que no se preocupan por la gente mayor que vive en los pueblos, la mayoría sola, se habla mucho de asentar población en los pueblos, pero la realidad es que no invierten para que podamos tener unos servicios mínimos”, lamenta.
La problemática con este repetidor viene de años atrás y cuando llegan los temporales comienzan los problemas con la recepción de la señal de televisión, que en esta ocasión se está alargando demasiado en el tiempo. Además, Marcial Álvarez recalca que cuando funciona bien “tan solo podemos ver unas pocas cadenas, no es que tengamos servicio como puede haber en la villa”.
El Ayuntamiento de Tineo asegura que en el último año se han registrado fallos en varios repetidores del municipio y detallan que en cuanto tienen conocimiento de ello se traslada a la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias del Principado de Asturias, a quién el gobierno local hace “un llamamiento urgente para que implemente una solución inmediata al problema, que representa un grave inconveniente para muchos”, lamentan.
Para los vecinos, la única solución sería que se realizase una inversión para renovar el repetidor por completo, ya que denuncian que son muchos años de “dejadez en su mantenimiento”, por lo que los arreglos que se van haciendo se convierten en un “parche temporal”.
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona