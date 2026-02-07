Un herido grave tras un fuerte choque a la altura del túnel del Foristo, en Tapia de Casariego

Un septuagenario resultó herido de gravedad este sábado en un aparatoso accidente registrado en la Autovía del Cantábrico a su paso por Tapia. En concreto, el suceso se registró a la altura del túnel del Foristo y se vieron involucrados un camión de leche y un turismo en el que viajaban tres personas, entre ellas el herido grave, que está siendo atendido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El suceso tuvo lugar en torno a las 14:30 de la tarde y motivó el corte de uno de los dos carriles durante al menos dos horas. Por causas que se desconocen y según la información que ha trascendido, el vehículo estaba parado en el arcén y un camionero que viajaba en sentido Galicia colisionó con el coche. Las dos personas que viajaban en los asientos de delante apenas sufrieron daños, pero peor suerte tuvo el hombre que viajaba en la parte de atrás del vehículo. Fue trasladado al HUCA por la UVI móvil de Jarrio.

Combate de boxeo

A bordo del coche viajaba un boxeador que tenía previsto participar en la velada mixta organizada en Ribadeo para esta tarde. Según los primeros datos, el hombre herido grave era el padre del boxeador. Pese al suceso, la velada de boxeo se mantiene en pie.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil envió al lugar del suceso, en concreto en el punto kilométrico 499.3, a dos patrullas de la Guardia Civil de Luarca.