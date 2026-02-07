Navia da alas a la adolescencia con un nuevo programa de ocio alternativo

El Ayuntamiento de Navia lanza la segunda fase del programa Navia Joven. El Consistorio consolida una iniciativa que ya es considerada uno de los "programas estrella" del área municipal y que supone un cambio profundo en la forma de ofrecer alternativas de ocio a la infancia y la juventDos ud del concejo, un ámbito que hasta hace poco apenas contaba con propuestas estables y estructuradas.

Navia Joven nace como una "respuesta directa a una demanda histórica": ofrecer a los adolescentes y jóvenes del municipio espacios seguros, atractivos y gratuitos donde relacionarse, practicar deporte y desarrollar su creatividad durante los fines de semana. Dirigido a mayores de 12 años, según informa la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, el programa combina actividad física, talleres formativos y ocio participativo, adaptándose a los intereses reales de la juventud local.

Dos bloques

La programación se articula en dos bloques diferenciados. Los viernes alternativos están dedicados al deporte nocturno y se desarrollan en la Nave Municipal El Puerto, en horario de 22:00 a 01:00 horas. La elección de esta franja horaria no es casual: se trata de ofrecer una alternativa saludable al ocio nocturno tradicional, en un entorno controlado y dinámico. Entre las actividades previstas figuran propuestas innovadoras como el Fútbol Andarín, competiciones de Fortnite, sesiones de rugby cinta o distintas gymkanas deportivas a lo largo de los próximos meses.

Los sábados alternativos, por su parte, el protagonismo se traslada al local de animación, en horario de 18:00 a 21:00 horas. Aquí el enfoque es distinto: talleres creativos, actividades colaborativas y aprendizaje práctico, con especial énfasis en el trabajo en equipo y la participación activa de los propios jóvenes. Talleres de braille, sesiones de rap o iniciativas como 'Supervivencia' en la cocina forman parte de una programación que busca despertar inquietudes y fomentar habilidades más allá del ocio convencional. Además, el espacio permanece abierto a nuevas propuestas surgidas de los propios participantes, reforzando el carácter participativo del programa.

Desde el Ayuntamiento destacan la "buena acogida" que han tenido las primeras sesiones, con una participación creciente y una valoración muy positiva por parte de las familias. Aunque todas las actividades son gratuitas, es necesaria inscripción previa para facilitar la organización de los grupos y garantizar el buen desarrollo de las actividades.

Las inscripciones pueden realizarse a través del código QR disponible en la cartelería oficial o solicitando información en la oficina de Sal y Pimienta, en el Edificio de Servicios Múltiples, así como por teléfono o correo electrónico.