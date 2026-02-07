El nuevo aparcamiento de Luarca tendrá plazas fijas y el promotor ofrecerá trasteros de alquiler en la antigua metalgráfica

La villa de Luarca sigue avanzando en una de las actuaciones urbanas más esperadas de los últimos años: la construcción de un nuevo aparcamiento privado en pleno casco urbano, una infraestructura destinada a aliviar la crónica falta de estacionamiento que cada verano y en periodos como la Semana Santa tensiona la vida local y el funcionamiento del comercio. En total, se estima que habrá disponibles 220 plazas.

Las obras, que se desarrollan sobre una parcela privada ocupada hasta hace poco por edificios en ruinas, ya han entrado en una fase muy visible. Parte del perímetro del futuro aparcamiento se encuentra vallado, un detalle que ha disparado la expectación entre vecinos y visitantes habituales. El cierre perimetral y el despeje total del solar han convertido el proyecto en una realidad tangible, fácilmente observable desde distintos puntos de la villa y, de forma especialmente clara, desde el barrio de Las Arroxinas, al otro lado de la ría.

Al fondo, la antigua metalgráfica. / Ana M. Serrano

El promotor de la actuación comienza a concretar algunos de los datos más esperados. Según ha podido saber este diario, nuevo aparcamiento contará con entre 80 y 90 plazas fijas, una cifra significativa para una zona donde cada hueco para estacionar es un bien escaso. La demanda está siendo "muy elevada", indica el promotor, incluso antes de la finalización de las obras, lo que confirma la necesidad de esta infraestructura largamente reclamada.

El uso de la antigua metalgráfica

La actuación no solo transformará la movilidad del centro urbano, sino que también dará un nuevo uso a parte del patrimonio industrial existente. En el edificio de la antigua metalgráfica, cuyas fachadas se conservarán por su valor histórico, se habilitarán locales en alquiler y trasteros. Estos espacios, pensados tanto para uso comercial como para almacenamiento, tendrán superficies aproximadas de entre 5 y 20 metros cuadrados, una oferta muy demandada en una villa con escasez de espacios auxiliares para vecinos y pequeños negocios.

Desde el Ayuntamiento de Valdés se ha seguido con atención la evolución del proyecto, pese a tratarse de una iniciativa privada. El alcalde ya había subrayado que esta obra marca "un antes y un después" para la villa, al cubrir una necesidad estructural y hacerlo, además, desde la iniciativa empresarial. La eliminación de las antiguas ruinas ha supuesto también acabar con un foco de degradación urbana y con un riesgo potencial de derrumbe que durante años generó preocupación.

Queda por saber cuál será la cuota que se aplicará, algo que podría conocerse a finales de mes o principios de marzo. La previsión es que la puertas estén abiertas para aparcar en Semana Santa.