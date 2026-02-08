Si te mueves por las carreteras del Occidente, atento a las restricciones de circulación que sufren estas dos vías

Dos carreteras de la red regional de carreteras a su paso por el Occidente sufrirán incidencias estos días. La más grave es la registrada en la AS-34, de Berducedo al Pozo de las Mujeres Muertas, en el concejo de Allande. Un desprendimiento registrado la noche del jueves al viernes ha obligado al corte total de la vía mientras se realizan los trabajos de limpieza.

Según informa la Consejería de Movilidad, el argayo se registró entre los kilómetros 19 y 20, "justo antes de la localidad de San Salvador desde Berducedo". La vía quedó cortada por el desprendimiento de tierra y árboles que invadieron la calzada.

El Principado precisó que en la jornada del viernes se desplazaron a la zona técnicos de la Consejería para evaluar la situación, con la idea de comenzar los trabajos al día siguiente y siempre con el objetivo "de restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible". Mientras se mantenga el corte, los desvíos del tráfico serán por las vías AS- 29 y AS-14.

Obras

Por otro lado, Movilidad ha anunciado el corte total de la carretera AS-11 en el tramo de San Martín de Oscos a Pesoz, el martes 10 y el miércoles 11 de febrero. El motivo de este corte es la reparación de un desprendimiento registrado días atrás. Las restricciones tendrán lugar en horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas en el punto kilométrico 2.

Está previsto abrir la vía cada quince minutos para permitir el paso alternativo de vehículos. Asimismo, la Consejería informa que se garantizará "en todo momento" la circulación de los vehículos de emergencias.