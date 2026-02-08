Preocupación en Castropol por un nuevo argayo en La Mirandilla: "Ha quedado una terraza en el aire"

La zona de La Mirandilla, en el casco antiguo de Castropol, ha vuelto a sufrir un desprendimiento. El Alcalde, Francisco Javier Vinjoy, ha dado parte de la situación al Principado y expresa su preocupación: "Ha quedado una terraza en el aire y hay una situación un poco límite porque en esa zona hay varias viviendas".

El desprendimiento tuvo lugar esta noche, posiblemente a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Se ha desprendido una importante cantidad de tierra que, por suerte, no ha afectado a la carretera del muelle, que se ubica bajo las viviendas. El Gobierno local y la Policía han decidido mantener la vía abierta, pero no se descarta el cierre si empeora la situación.

Visita de los técnicos

El Alcalde explica que nada más tener conocimiento del suceso, se desplazó a la zona y envió aviso tanto al presidente regional, Adrián Barbón, como al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. "Espero que el equipo técnico de la Consejería pueda desplazarse a valorar la zona", precisó el primer edil, que indica que aunque el argayo afecta en concreto a una vivienda, es una zona con más pisos, que podrían estar en riesgo.

En la zona desprendida quedó también una roca en riesgo de caerse. El Ayuntamiento tiene previsto acometer este lunes una actuación con medios propios para retirar la piedra y evitar incidentes. Durante los trabajos se cortará puntualmente el paseo del muelle.

1,3 millones en 2003

Cabe recordar que en esta zona se registran desprendimientos de manera periódica desde hace años. En el año 2003 el Ayuntamiento de Castropol, con la ayuda económica de los gobiernos central y autonómico, acometió el denominado proyecto de "Estabilización y consolidación del acantilado de Castropol", con una inversión de más de 1,3 millones

El proyecto pretendía acabar con los históricos desprendimientos en la fachada acantilada de la villa. Sin embargo, una parte del vecindario empezó en 2008 a denunciar problemas y desprendimientos. Se quejaron entonces de deficiencias en la ejecución del proyecto, pues, a su juicio, en esta zona del último argayo no se actuó igual que en el resto del terreno y no se colocó la malla de estabilización. Desde entonces está pendiente una solución para este tramo.