Salto de calidad en Trevías con una inversión de tres millones en el saneamiento
El alcalde celebra la mejora, que beneficiará directamente a 500 vecinos
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de sacar a licitación por 2.944.349 euros un ambicioso proyecto para la renovación integral de la red de saneamiento y del sistema de depuración de Trevías, en el concejo de Valdés. Una actuación que beneficiará directamente a cerca de 500 vecinos y que el Ayuntamiento valora como "una inversión clave para el bienestar de la población y la protección del entorno".
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha mostrado su "plena satisfacción" con esta inversión del Principado, subrayando que permitirá "mejorar notablemente la calidad de vida de los vecinos de Trevías, modernizar unos servicios básicos esenciales y dar respuesta a demandas históricas de la zona".
El proyecto prevé la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales, equipada con un sistema completo de tratamiento que incluye pretratamiento, tratamiento primario, un equipo compacto con biodiscos CBR, tratamiento secundario y un decantador final, según informa el Principado. Además, se ejecutarán dos aliviaderos con sistemas de bombeo que reforzarán la capacidad y seguridad de la instalación.
De manera complementaria, siempre según información de la Consejería, se procederá a la renovación de la red de saneamiento existente, compuesta por seis colectores principales y sus ramales, que suman un total de 3.499 metros de longitud, así como la construcción de 110 pozos de registro. Estas actuaciones permitirán incrementar la eficiencia y fiabilidad del sistema, además de extender el servicio a zonas que hasta ahora carecían de conexión a la red.
La intervención tendrá también un impacto ambiental positivo, reseña el Principado, ya que contribuirá a mejorar la calidad de las aguas del río Esva y de su entorno natural. "Se trata de una inversión estratégica que apuesta por el desarrollo sostenible del concejo", destacó el regidor, quien ha remarcado la importancia de combinar infraestructuras modernas con la protección del medio ambiente.
Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de marzo.
