"Hay que hacer algo", dice la propietaria de la vivienda más afectada por el desprendimiento de Castropol

La propietaria de la vivienda cuya terraza ha quedado en el aire en la villa de Castropol reclama una actuación que ponga fin a los periódicos desprendimientos en la zona acantilada del casco histórico. "Hay que hacer algo", señala Patricia Redondo, que pone de manifiesto que, en el tramo de talud que afecta a su vivienda y a las colindantes, no se hizo una intervención pública como sí se realizó en otros tramos.

"Estoy preocupada porque queda la terraza en el aire y es una superficie grande que necesita sostén. Está bastante claro que el derrumbe es grande y aparatoso y que hay que arreglarlo y espero que el Ayuntamiento lo tome en consideración", apunta Redondo, que no reside de forma continuada en Castropol por lo que solo ha podido ver el desprendimiento a través de fotografías.

Un grupo de técnicos municipales y del Principado inspeccionaron este lunes la zona. Recorrieron tanto la zona acantilada como el interior de la vivienda, a la que pudieron acceder gracias a que una vecina tenía llaves de la casa afectada. La jefa de la delegación Noroccidental de obras cooperables, María González, capitaneó el equipo que se desplazó a la zona por encargo de la Consejería de Movilidad.

Informe técnico

Por su parte, el Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, explica que el Ayuntamiento tomó la decisión de retirar dos piedras de la parte alta que "aparentemente podrían desprenderse con facilidad" y causar daños a las personas y turismos que transitan por la carretera del muelle. En este sentido considera "importante que se elabore un informe técnico que valore la situación y proponga las actuaciones pertinentes, a fin de garantizar la seguridad de las viviendas".

Los vecinos consultados por este diario se mostraron tranquilos por la situación, si bien es cierto que están acostumbrados a que periódicamente se registren daños en el talud. En este caso, todo apunta a que el desprendimiento está relacionado con las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la zona.

En el año 2003 el Ayuntamiento de Castropol, con la ayuda económica de los gobiernos central y autonómico, acometió el denominado proyecto de "Estabilización y consolidación del acantilado de Castropol", con una inversión de más de 1,3 millones. Sin embargo, no se actuó en la zona donde se ubica la vivienda afectada sino en otro tramo del acantilado bajo la casa rectoral.