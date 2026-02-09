"Hay que hacer algo", dice la propietaria de la vivienda más afectada por el desprendimiento de Castropol
Un equipo de técnicos supervisó este lunes la zona para la que el Ayuntamiento exige soluciones que "garanticen la seguridad"
La propietaria de la vivienda cuya terraza ha quedado en el aire en la villa de Castropol reclama una actuación que ponga fin a los periódicos desprendimientos en la zona acantilada del casco histórico. "Hay que hacer algo", señala Patricia Redondo, que pone de manifiesto que, en el tramo de talud que afecta a su vivienda y a las colindantes, no se hizo una intervención pública como sí se realizó en otros tramos.
"Estoy preocupada porque queda la terraza en el aire y es una superficie grande que necesita sostén. Está bastante claro que el derrumbe es grande y aparatoso y que hay que arreglarlo y espero que el Ayuntamiento lo tome en consideración", apunta Redondo, que no reside de forma continuada en Castropol por lo que solo ha podido ver el desprendimiento a través de fotografías.
Un grupo de técnicos municipales y del Principado inspeccionaron este lunes la zona. Recorrieron tanto la zona acantilada como el interior de la vivienda, a la que pudieron acceder gracias a que una vecina tenía llaves de la casa afectada. La jefa de la delegación Noroccidental de obras cooperables, María González, capitaneó el equipo que se desplazó a la zona por encargo de la Consejería de Movilidad.
Informe técnico
Por su parte, el Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, explica que el Ayuntamiento tomó la decisión de retirar dos piedras de la parte alta que "aparentemente podrían desprenderse con facilidad" y causar daños a las personas y turismos que transitan por la carretera del muelle. En este sentido considera "importante que se elabore un informe técnico que valore la situación y proponga las actuaciones pertinentes, a fin de garantizar la seguridad de las viviendas".
Los vecinos consultados por este diario se mostraron tranquilos por la situación, si bien es cierto que están acostumbrados a que periódicamente se registren daños en el talud. En este caso, todo apunta a que el desprendimiento está relacionado con las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la zona.
En el año 2003 el Ayuntamiento de Castropol, con la ayuda económica de los gobiernos central y autonómico, acometió el denominado proyecto de "Estabilización y consolidación del acantilado de Castropol", con una inversión de más de 1,3 millones. Sin embargo, no se actuó en la zona donde se ubica la vivienda afectada sino en otro tramo del acantilado bajo la casa rectoral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama