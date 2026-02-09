"Madame Butterfly" en Castropol: la actividad que busca acercar la ópera al público familiar y que no te puedes perder
La cita se enmarca en el ciclo "Cuentos bajo las estrellas" y será este jueves con la colaboración de la divulgadora Dalia Alonso
El ciclo "Cuentos bajo las estrellas" que promueve desde hace años la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo acoge este jueves un viaje a la ópera de "Madame Butterfly". En esta ocasión la cita cuenta con una invitada de lujo: la escritora, poeta y divulgadora Dalia Alonso, que se ocupará de acercar la ópera a los más pequeños de la casa. La propuesta comenzará a las 18:00 horas en el casino teatro de Castropol.
La actividad es posible gracias a la colaboración de la Fundación Ría del Eo, el colegio La Paloma de Castropol y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro. Cuenta la bibliotecaria, Manuela Busto, que "a través de una dinámica de juego, se acercará la ópera a los más jóvenes".
Emocionario y coro
Y añade: "Madame Butterfly será la ópera sobre la que girarán todas las propuestas: una emocionario de ópera, un coro infantil, un juego de búsqueda y reconocimiento de arias operísticas y un photocall japonés", apunta Busto. Esta conexión con la cultura japonesa propicia que la organización anime a los asistentes a acudir ataviados con algún elemento japonés.
"Dalia Alonso es una joven escritora, poeta y divulgadora. Colabora con la Fundación Opera de Oviedo y en esta ocasión la Fundación Ría del Eo la trae a Castropol para que muestre a los más pequeños y a sus familias el maravilloso mundo operístico", señala la bibliotecaria castropolense. La velada, apunta Busto, se cerrará con una merienda a los asistentes servida por la AMPA del colegio La Paloma.
"Madame Butterfly" es una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini que habla sobre el desamor y está basada parcialmente en el cuento "Madame Butterfly", de John Luther Long. El viaje castropolense a esta maravillosa historia comenzará a las 18:00 horas.
