"Madame Butterfly" en Castropol: la actividad que busca acercar la ópera al público familiar y que no te puedes perder

El ciclo "Cuentos bajo las estrellas" que promueve desde hace años la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo acoge este jueves un viaje a la ópera de "Madame Butterfly". En esta ocasión la cita cuenta con una invitada de lujo: la escritora, poeta y divulgadora Dalia Alonso, que se ocupará de acercar la ópera a los más pequeños de la casa. La propuesta comenzará a las 18:00 horas en el casino teatro de Castropol.

La actividad es posible gracias a la colaboración de la Fundación Ría del Eo, el colegio La Paloma de Castropol y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro. Cuenta la bibliotecaria, Manuela Busto, que "a través de una dinámica de juego, se acercará la ópera a los más jóvenes".

Emocionario y coro

Y añade: "Madame Butterfly será la ópera sobre la que girarán todas las propuestas: una emocionario de ópera, un coro infantil, un juego de búsqueda y reconocimiento de arias operísticas y un photocall japonés", apunta Busto. Esta conexión con la cultura japonesa propicia que la organización anime a los asistentes a acudir ataviados con algún elemento japonés.

"Dalia Alonso es una joven escritora, poeta y divulgadora. Colabora con la Fundación Opera de Oviedo y en esta ocasión la Fundación Ría del Eo la trae a Castropol para que muestre a los más pequeños y a sus familias el maravilloso mundo operístico", señala la bibliotecaria castropolense. La velada, apunta Busto, se cerrará con una merienda a los asistentes servida por la AMPA del colegio La Paloma.

"Madame Butterfly" es una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini que habla sobre el desamor y está basada parcialmente en el cuento "Madame Butterfly", de John Luther Long. El viaje castropolense a esta maravillosa historia comenzará a las 18:00 horas.