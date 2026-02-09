Reclaman medidas urgentes para frenar el declive de la trucha autóctona en el río Navia
Un grupo de especialistas y vecinos se une para exigir a las administraciones con competencias acciones inmediatas
La "alarmante" regresión de la trucha autóctona en el río Navia ha encendido las alertas entre colectivos y expertos en conservación fluvial, que han dirigido una petición formal a las administraciones competentes para exigir una actuación inmediata a través de la plataforma change.org. El escrito ha sido remitido a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias y a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.
La solicitud pone el foco en la drástica disminución de la trucha común en los embalses de Grandas de Salime y Arbón, donde su presencia se ha reducido de forma notable en los últimos años. Se trata de una especie considerada "emblemática" y un indicador clave de la salud ecológica de los ríos, cuya desaparición tendría graves consecuencias para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
Desaparición total
Según advierten diversos estudios científicos, la trucha común podría desaparecer de los ríos ibéricos antes de que finalice el siglo si no se adoptan medidas correctoras. Las previsiones apuntan a una reducción de hasta el 50 por ciento de su hábitat en el horizonte de 2040, según indican, como consecuencia del cambio climático, la fragmentación fluvial y la presión de especies invasoras.
En el caso concreto del Navia, la construcción de presas y embalses ha mermado la conectividad ecológica del río, alterando los flujos naturales y afectando gravemente a la biodiversidad. A ello se suma la expansión de especies alóctonas, como la boga de río, que compiten con la trucha autóctona y desplazan a las poblaciones locales, rompiendo el equilibrio natural del ecosistema.
Repoblación que respete la genética local
Ante esta situación, los firmantes de la petición reclaman la realización de un estudio científico riguroso que permita identificar con precisión las causas del declive, así como la puesta en marcha de programas de repoblación controlada con ejemplares autóctonos que respeten la genética local. También solicitan un control efectivo de las especies invasoras y una gestión sostenible del río y de sus embalses, basada en criterios técnicos y científicos.
El documento subraya además la necesidad de compatibilizar el uso de energías renovables, como la hidroeléctrica, con la conservación de los ecosistemas fluviales. "La transición energética no puede hacerse a costa de la degradación de los ríos ni del deterioro de los recursos naturales del medio rural", advierten, reclamando una planificación que evite nuevas pérdidas de biodiversidad.
