El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra "singular"

El noroccidente asturiano encara una transformación largamente esperada en su principal eje de comunicación interior-costa. El Principado ha licitado la renovación del tramo del corredor del Navia entre Doiras, en el concejo de Boal, y Xío, en Illano, una actuación que aspira a cambiar la movilidad de toda la comarca y a responder a una demanda histórica de alcaldes y vecinos.

Además, el reto es técnico. El proyecto incluye dos viaductos de nueva construcción. El principal, sobre el embalse de Doiras y la desembocadura del río Urubio, tendrá unos 440 metros de longitud total y se apoyará en un gran arco de hormigón armado de 180 metros entre estribos, con una altura máxima de 36 metros sobre el agua. A preguntas de este diario, fuentes del Principado dan detalles de la obra: el tablero, de 8,40 metros de ancho, se resuelve mediante una viga 'monocajón' prefabricada y una losa de hormigón armado, apoyada sobre pilas monofuste de hasta casi 39 metros de altura en los puntos más profundos del valle.

Segundo viaducto

El segundo viaducto, de 170 metros, salvará el reguero de Reigada y completa la nueva geometría del trazado. A estas estructuras se suman muros de escollera para estabilizar la plataforma, nuevos apartaderos para autobuses, así como la renovación integral de la señalización y de los sistemas de seguridad vial, añaden las mismas fuentes.

Desde el punto de vista constructivo, la ejecución del gran viaducto de Doiras es una de las partes más complejas del proyecto. Tras las cimentaciones y la construcción de estribos y pilas laterales, el arco se levantará mediante dovelas sucesivas en voladizo desde ambos extremos, sostenidas por tirantes de acero y torres provisionales, hasta su cierre en clave.

Una vez concluido el arco, se completarán las pilas centrales, el tablero, el firme y los elementos de protección, antes de la restauración ambiental de todas las zonas ocupadas de forma temporal. El viaducto sobre el embalse de Doiras se perfila como una de las obras más singulares del nuevo corredor del Navia.

No solo por su envergadura técnica, sino porque permitirá conectar de forma directa dos puntos estratégicos del trazado y eliminar algunas de las curvas más cerradas y complejas del recorrido actual, ganando en fluidez y, sobre todo, en seguridad vial. Allí donde hoy la carretera "se retuerce" para adaptarse al relieve, el nuevo viaducto trazará una línea más limpia y segura sobre el agua.

El proceso constructivo arranca con una fase tan discreta como decisiva: el desbroce de la zona de obra y la creación de penínsulas provisionales y pistas de acceso que permiten trabajar en un entorno especialmente complejo. A partir de ahí se ejecutan las cimentaciones de los dos estribos, de ocho pilas y de los apoyos del gran arco central. Dos de esas pilas, la 4 y la 14, son piezas clave del sistema, ya que nacen directamente de los macizos de cimentación del arco y están llamadas a soportar los tirantes y torretas provisionales que harán posible su construcción, explican pormenorizadamente fuentes del Principado.

La ejecución del arco: la fase más delicada

Una vez levantados los estribos y las pilas laterales, la obra avanzará hacia los vanos extremos. Con un carro lanzavigas se colocan las vigas de estos tramos y se hormigonan las losas, creando una plataforma de trabajo estable desde ambos lados del embalse. Es entonces cuando comienza la fase más delicada y espectacular: la ejecución del arco.

El arco se construye mediante el avance en voladizo de 19 dovelas desde cada extremo, que se van aproximando poco a poco hasta encontrarse en el centro, detalla la Consejería. Cada tramo se sostiene mediante tirantes de acero anclados inicialmente a las pilas principales y, en las fases finales, a torres de atirantamiento provisionales, añaden los técnicos. Según la información recabada por este diario, para garantizar la estabilidad del conjunto, se disponen además tirantes auxiliares anclados a las cimentaciones de las pilas vecinas. El cierre del arco, con la colocación de la dovela final desde ambos lados, marca uno de los hitos simbólicos de la obra.

Con el arco ya cerrado y trabajando estructuralmente por sí mismo, se retiran todos los elementos auxiliares utilizados durante su construcción. A partir de ese momento, sobre el arco se levantan las pilas centrales y se colocan las vigas de los vanos intermedios, de nuevo con el carro lanzavigas, completando después el hormigonado de la losa superior.

La fase final incluye la colocación de pretiles, juntas y capa de rodadura, así como la restauración ambiental de todas las zonas ocupadas de forma provisional. El resultado será una infraestructura que no solo salva el embalse con una solución de alta ingeniería, sino que corrige uno de los puntos más problemáticos del trazado, reduce riesgos y transforma la experiencia de conducción en un tramo históricamente condicionado por la dificultad del terreno.

El tramo "clave"

La obra cuenta con un presupuesto de 23,93 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses, a los que se suma la contratación de la dirección facultativa por otros 673.227 euros. En conjunto, la inversión pública supera los 24,5 millones para un tramo considerado "clave" por los alcaldes del Alto Navia (Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime) dentro de la AS-12, la carretera que enlaza la costa con el interior.

La reforma permitirá acortar el trazado entre Doiras y Xío en 1,6 kilómetros, pasando de los 5,5 actuales a 3,9, lo que se traducirá en un ahorro estimado de más de ocho minutos por recorrido. Una reducción significativa en una zona donde la carretera discurre entre curvas, embalses y fuertes pendientes.

Illano, el concejo más aislado

El alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, concejo directamente afectado por la intervención, valora la actuación como "una obra muy esperada desde hace años" y se muestra satisfecho por la inversión comprometida por el Principado, al entender que supondrá un antes y un después para la comunicación del municipio con la costa y con el resto del noroccidente.

No obstante, también reconoce que los plazos previstos no cumplen del todo las expectativas municipales, al considerar que la ejecución se alargará más de lo deseable para una infraestructura tan necesaria. Aun así, subraya que "lo importante es que la obra por fin arranca y que la inversión llega", algo que, recuerda, también beneficiará de forma indirecta a otros concejos del entorno. Misma opinión tiene el regidor del vecino concejo, Illano, Iván Rodríguez, para quien esta obra es "más que esperada" y una salvación para un concejo "que en realidad, está en el medio, ni cerca de Navia ni de la frontera con Galicia". Con la última idea se refiere a que muchos vecinos de Pesoz y Grandas de Salime miran a Fonsagrada.

En los últimos años, ambos municipios, como tantos otros del interior asturiano, han visto caer su población. A la falta de oportunidades se suma la lejanía de los lugares donde hay servicios básicos, esencialmente representados en Sanidad y Educación. Tiene una extensión de 102,70 km2 y un total de 596 habitantes. Boal: extensión de 120,28 kilómetros cuadrados y 1.380 habitantes según datos recientes de 2024

La actuación entre Doiras y Xío se enmarca en un plan más amplio de modernización del corredor del Navia. El Principado ya tiene adjudicada la reforma del tramo entre Boal y Doiras por casi 10,9 millones de euros, lo que eleva la inversión global en los dos primeros sectores del eje por encima de los 35 millones.