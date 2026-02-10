Buscan a un octogenario que ser perdió cuando fue a limpiar un monte en Cudillero
La llamada de un familiar al 112 informaba de que el hombre había salido por la tarde y no había regresado
E. M. Ch.
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Guardia Civil y Cruz Roja buscan desde anoche a un hombre de 83 años desaparecido en el monte en La Barrera, en la zona de Oviñana, concejo de Cudillero.
En el dispositivo participan Bomberos del SEPA con la unidad canina y la unidad de drones, la Guardia Civil y personal de Cruz Roja, además de familiares del desaparecido.
Según ha informado este martes el SEPA, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió a las 00:30 horas la llamada de un familiar que informaba de que el hombre había salido por la tarde a limpiar el monte y no había vuelto.
A primera hora de la mañana se ha sumado al rastreo el helicóptero medicalizado del SEPA con el Grupo de Rescate que se coordinará en estas tareas con la aeronave de la Guardia Civil.
En las inmediaciones del cementerio norte de Oviñana se instalará el camión de Puesto de Mando Avanzado del SEPA, desde donde se coordinará el dispositivo y a cuyo frente está el jefe de zona centro.
En el PMA también estarán un técnico de Protección Civil del 112 Asturias y uno del área de Bomberos de Asturias. EFE
