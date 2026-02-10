Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cayó de noche en el monte de unos tres metros, llamó a su hijo pidiendo auxilio y se quedó sin batería: la dramática búsqueda de Ernesto López, de 83 años, en Cudillero

"El monte era su vida", cuenta la familia del desparecido, que está viviendo el rastreo con "mucha pena"

Ana M. Serrano

Cayó de noche de unos tres metros de altura en el monte, llamó a su hijo pidiendo auxilio y poco después su móvil se quedó sin batería. Desde entonces, buscan a la desesperada en Oviñana (Cudillero) a Ernesto López, de 83 años. Todo el pueblo se ha movilizado para encontrar a este octogenario, que, según relata su familia, "el monte era su vida": "Siempre estaba en el monte".

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 00.30 horas de este martes. En la llamada, realizada por un familiar, indicaban que el hombre había salido esa tarde a limpiar el monte y no había vuelto. La sala del 112 movilizó a efectivos de bomberos, incluido el grupo de rescate, la unidad canina y la unidad de drones, que estuvieron rastreando la zona, sin éxito toda la noche.

A primera hora de esta mañana se sumaron al rastreo el helicóptero medicalizado del SEPA así como efectivos de la Guardia Civil. De momento, se ha encontrado un apero en la zona de búsqueda.

El relato de su sobrina

Inés López, sobrina del desaparecido, relata cómo sucedió todo: "Él avisó al hijo de que había caído de una altura aproximadamente de tres metros. El hijo y un primo salieron a buscarlo. De hecho, se perdieron por el monte buscándolo. Y luego fue cuando dieron el aviso para movilizar a los servicios de emergencia para que viniesen a buscarlo, porque no daban con él".

La llamada de Ernesto López se produjo "después del programa de 'El Picu' de la TPA". Es decir, sobre las nueve y media de la noche. Familiares y efectivos de Emergencias estuvieron buscando al vecino de Oviñana "hasta las 5 de la madrugada", sin éxito.

Noticias relacionadas y más

"Era una cosa que más o menos predecíamos, porque se pasaba la vida en el monte. Era un señor muy mayor y su vida es el monte. Te pilla con un susto y mucha pena. A ver si hay suerte y lo encontramos con vida", confesó su sobrina.

