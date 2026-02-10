El centro de salud de Tineo ya tiene un tercer fisioterapeuta

El Sindicato de Enfermería SATSE ha anunciado hoy la llegada de un tercer fisioterapeuta al centro de salud de Tineo, "tras años reclamando un refuerzo de plantilla que permita garantizar una asistencia de calidad y reducir las elevadas esperas".

Este tercer profesional "se ha incluido en la plantilla orgánica, lo que supone una contratación estable, y ya está incorporado", subraya el SATSE.

El Sindicato de Enfermería en el área II llevaba "desde antes de 2023" reivindicando "el refuerzo de la unidad de rehabilitación del centro de salud de Tineo con un tercer fisioterapeuta". El objetivo se centraba en "hacer frente a la elevada demora padecida por los usuarios de la zona, que llegó a superar el año y medio".

El centro de salud de Tineo presta atención a cerca de 9.000 vecinos, "una carga asistencial que complica dar respuesta a la demanda existente", indica la organización sindical.

Necesidades desatendidas

Los responsables del SATSE consideran que "los últimos aumentos de la plantilla orgánica en el área II se habían realizado de forma descompensada". Esto supuso que quedaran "desatendidas" algunas necesidades de personal, como la del nuevo fisioterapeuta.

Desde la gerencia y la dirección de enfermería se intentó poner solución provisional a la situación con contrataciones puntuales para la cobertura al turno de tardes, a través de lo que se conoce como contratos por “acúmulo de tareas”, sin una estabilidad, una fórmula que SATSE había calificado como “un parche que no responde a la necesidad real”.

“Al fin se ha escuchado nuestra demanda, pues estaba más que demostrado que esta plaza era necesaria para mejorar la atención al usuario y que los dos fisioterapeutas en plantilla que trabajaban por las mañanas no era suficientes, incluso con el refuerzo puntual de las tardes”, explican fuentes del SATSE.

Los dirigentes sindicales señalan que la sanidad asturiana padece "desde hace años" un déficit de fisioterapeutas y reclaman "unas plantillas adecuadas y suficientes de estos profesionales para garantizar la accesibilidad a la atención".