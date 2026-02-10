Las guisanderas disfrutan de un recorrido por los sabores y cultura del Noroccidente: "Aquí hay muy buen producto"

El Club de Guisanderas de Asturias celebró este martes una jornada de trabajo en el Occidente. El objetivo de esta visita, la primera oficial al ala oeste, era pisar territorio y conocer en primera persona el trabajo de algunos de los productores más destacados de la zona. Quesos, miel y ostras, entre otras delicias, tuvieron su papel protagonismo en este viaje que entusiasmó a las cocineras. "Aquí hay muy buen producto, desde leche a pescados o carnes, y estamos encantadas", resumió la presidenta, Amada Álvarez.

La guisandera jefa deja claro que no es la primera vez que visitan la zona, aunque sí bajo este formato. "La idea es tomar contacto con el productor. En Asturias todo el producto es de kilómetro cero y nosotras lo trabajamos mucho, nos encanta, pero venir y estar en contacto con ellos es una experiencia diferente", apunta al tiempo que agradece la respuesta de las integrantes del Club. Más de treinta participaron en esta aventura.

Mirta Rodríguez, cocinera de El Torneiro, en Villayón, fue una de las manos que diseñó este viaje: "Queríamos promocionar la zona, los productos, la cultura y el arte, por eso visitamos también la Casa de Artes Mohíces. Es verdad que nos quedan muchos sitios y tendremos que volver. De momento, les está encantando".

De la quesería a la rula

El periplo comenzó en Quesería Abredo, de Coaña, después se desplazaron a La Caridad para ser guiadas por el escultor Herminio y, a mediodía, tocó parar en el restaurante Ferpel. Allí Elio Fernández se mostró encantado con esta visita: "Para mí es como tener a mi abuela en casa porque las guisanderas guardan el recetario clásico y definen la cultura culinaria de Asturias. En esta casa somos de guiso y yo, porque soy hombre, pero sería guisandera como mi abuela", señaló el cocinero.

Dentro de su local tomaron la palabra varios productores. El primero Eduardo Martín, de Acueo-Ostras del Eo: "Llevamos treinta y tres años cultuvando en la ría del Eo, que es espectacular". Contó las peculiaridades del producto y Mari Fernández, cocinera de El Centro de Puerto de Vega, añadió: "Es un producto de cercanía y muy personal, de tú a tú. Son personas que se molestan y te ayudan siempre en caso de apuro". La frase se mereció el aplauso del grupo.

Desde Miel La Boalesa habló Julio Fernández para explicar que su firma acumula treinta años de trabajo y cuentan con una producción que ronda los 20.000 kilos. Además, es miel certificada dentro de la IGP, que preside el propio Julio. "Quiero hacerles ver la importancia de la miel y que la tengan como un ingrediente indispensable en las cocinas", apuntó el productor.

Por su parte, Begoña González, responsable de productos de Campoastur, habló a las guisanderas del queso azul CampoBio, hecho con leche cruda ecológica cien por cien asturiana. "En 2025 ganamos el premio al mejor queso azul en GourmetQuesos y queremos que nos tengan en cuenta", dijo.

La comida, además de degustar estos productos, se completó con carrillera de Ternera Asturiana y patata de la variedad baraka, que siempre fue la que mejor se dio en la zona, y merluza de Puerto de Vega. Precisamente en la rula naviega se terminó el itinerario de la mano del patrón mayor, Adolfo García.