Nuevo uso para el barco que encargó la Diputación de Toledo y nunca salió de la ría del Eo

Tras casi una década varada a orillas de la ría del Eo, la embarcación "Río Uso", encargada por la Diputación de Toledo para un proyecto que no prosperó, tendrá un futuro. Y se lo dará Gondán, el mismo astillero que construyó este barco en 2015 para transportar turistas por el cauce castellanomanchego de nombre homónimo. Costó 344.850 euros y ahora Gondán lo ha adquirido en 68.500 euros para darle una nueva vida.

El barco se convirtió en un símbolo del despilfarro público, pues fue encargado por la Diputación de Toledo para acercar visitantes al yacimiento toledano de Ciudad de Vascos. El caso es que la embarcación era la pieza clave del proyecto con el que el entonces presidente popular de Toledo, Arturo García Tizón, quería explotar turísticamente el yacimiento.

Sin embargo, cuando estuvo listo, el gobierno de Toledo cambió de signo político y el ejecutivo socialista entrante no quiso seguir adelante. "Es un buque que fue construido expresamente para navegar por el río Uso, que no es navegable, y que formaba parte de un proyecto inviable", advirtieron los socialistas cuando paralizaron una iniciativa en la que apreciaron "irregularidades".

Desde entonces, se busca una solución para la embarcación, que está varada en la marina seca del Real Club Náutico de Ribadeo, en el lado gallego de la ría. Esta entidad resultó la principal beneficiaria de esta insólita situación, ya que percibía unos 4.000 euros anuales por dar cobijo a este barco. Así las cosas, el club ribadense perderá a uno de sus mejores clientes.

Dinero perdido

La Diputación de Toledo convocó hasta diez subastas para lograr un comprador para el barco, todas infructuosas. Sin embargo, Gondán acaba de darles la solución. Fue el único pujador de la última subasta y se lo llevó por mil euros más que el precio de salida. La firma de Figueras reformará el barco por completo y lo pondrá a la venta. El máximo responsable del astillero, Álvaro Platero, lamenta que esta década sin uso haya dejado a la embarcación en muy malas condiciones.

"Cuando la Diputación aún nos debía el veinte por ciento del barco, hace una década, les ofrecimos no cobrarlo y quedarnos con él, pero no quisieron. Se hubiera evitado mucho dinero. Es un dolor", lamenta Platero. Entonces se hubieran podido aprovechar muchas más partes: "Ahora hay que deshacerlo entero y solo podremos aprovechar poco más que el casco, habrá que remotorizarlo y hacer muchos cambios".

Sesenta pasajeros

Cuenta Platero que tienen varios interesados en hacerse con la embarcación tras su rehabilitación y que el uso deberá ser similar al proyecto para el que fue concebido. "No tiene muchas más opciones", apunta.

Cabe recordar que el "Río Uso" es una embarcación eléctrica con capacidad para sesenta pasajeros, que en el momento de su construcción disponía, además, de paneles solares para la recarga de energía. Esto le permitía una capacidad para períodos de navegación continuos de 20 millas al día, a una velocidad media de 4,1 nudos. Se construyó para no dejar ruidos ni emisiones, pues el objetivo era ser lo más respetuoso posible con el entorno protegido en el que debía navegar.