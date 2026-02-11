Allande prevé llenarse para disfrutar del eclipse total del 12 de agosto: visitantes y locales tendrán a su disposición un mapa astronómico

Las reservas de alojamientos para poder disfrutar del eclipse total de Sol el próximo 12 de agosto se suceden en toda Asturias y Allande no es una excepción. El concejo suroccidental, el único que tiene el certificado de la Fundación Starlight por la calidad de su cielo, ya está empezando a notar la llegada de las reservas y la previsión del sector turístico es que para esa semana de agosto todo esté al completo.

Asturias es una de las 13 comunidades autónomas en las que se podrá observar el eclipse, además todo el territorio de la región estará incluido en la franja de totalidad, es decir, que desde cualquiera de sus puntos geográficos se podrá disfrutar de este fenómeno astronómico que la última vez que se pudo ver en Asturias fue hace 120 años y que no se prevé que haya oportunidad de volver a vivirlo hasta el año 2180.

Se calcula que este evento natural pueda provocar entre cinco y diez millones de desplazamientos a España. Por ello, desde la empresa de divulgación científica Allande Stars se están volcando en realizar talleres y jornadas informativas para concienciar a la sociedad sobre la cita masiva que se espera para el 12 de agosto.

Este lunes se produjo una charla específica para el sector del turismo, comercio y hostelería de Allande, que se enmarca dentro del convenio de colaboración existente entre el Ayuntamiento de Allande y el proyecto Allande Stars. Un encuentro en el que la directora de Allande Stars, la astrofísica Lucía González, hizo hincapié en concienciar sobre “la magnitud del evento” que se producirá en seis meses. “Nuestra labor es de sensibilización y organización para dotar a la sociedad de la información más importante y necesaria para disfrutar del eclipse de forma segura”, detalla González.

A la reunión asistieron comerciantes, hosteleros y también propietarios de alojamientos, que, durante unos 75 minutos, pudieron recibir una masterclass con toda la información imprescindible para conocer en qué consiste el eclipse y cuáles son las principales necesidades organizativas y de seguridad: buscar ubicaciones con suficiente tiempo, organizarse para evitar atascos en carreteras, prevenir para que no se aumente el riesgo de incendios forestales y, por supuesto, contar con unas gafas de protección homologadas para poder realizar una observación directa del sol.

Dentro del convenio con el Ayuntamiento allandés, Allande Stars realiza un asesoramiento astroturístico. Este año, una de las actividades que están desarrollando es la preparación de un mapa astronómico del concejo, en el que se detallarán ubicaciones para disfrutar del cielo nocturno y poder hacer fotografías de calidad, también lugares para ver atardeceres, algunos de ellos que combinen vistas al patrimonio y a la puesta de sol y, por supuesto, no faltarán los puntos recomendables para disfrutar del eclipse de sol, que serán lugares accesibles y con espacio para aparcar el coche.