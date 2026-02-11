Coro rociero, talleres infantiles y gran desfile con vistas al mar: el colorido programa del Carnaval en Tapia

Llega el evento más esperado de este mes: el Antroxu. En Tapia de Casariego, las celebraciones llenarán las calles de música, color y alegría a partir de este viernes. Se ofrecen experiencias emocionantes para todos los públicos: talleres mágicos para los más pequeños; canto y baile, para los adultos... Y como plato fuerte, el gran desfile y la fiesta del Carnaval, una oportunidad única para sacar tu lado creativo a través de disfraces brillantes y llamativos.

El gran desfile, la unidad en la danza

El 15 de febrero tendrá lugar el gran desfile del Antroxu, con salida del Polideportivo Municipal de Tapia. Las grandes carrozas y charangas "despertarán" la ciudad a las 17.00 horas con música en vivo, comparsas y pasacalles. Como sugiere el precioso personaje del cartel, este año el desfie seguirá la temática marina. Además, habrá premios de disfraces: para los individuales, el primer premio será de 100 euros; las parejas podrán compartir unos 150 euros, mientras que aquellas personas que participen en grupos, carrozas y charangas obtendrán recompensas todavía mayores de 200 €, 250 € y 300 € respectivamente.

El cartel de Carnaval de Tapia de Casariego / f

Una gran fiesta nunca lo es sin los dulces. Por suerte, en Tapia, los participantes más jóvenes del Carnaval van a vender chocolate para financiar viajes de estudios.

Talleres para niños en Tapia, Salave y El Valle, un cuento de hadas en la vida real

El 13 de febrero a las 12 del mediodía se celebrará el taller de ilustración de cuentos en el Aulario de Tapia de Casariego. Niñas y niños de 6 a 11 años podrán sumergirse al mundo de diversión e imaginación, aprendiendo a dar vida a sus maravillosas fantasías y a compartir sus ideas con familia y con amigos.

El mismo día, de 11 a 14 en el Centro Cultural de El Valle, se organizarán juegos y concursos para los pequeños tapiegos de 3 a 12 años de edad. A su vez, el 16 de febrero de 11 a 14, sonarán las risas y las voces felices de niñas y niños en el Centro Cultural de Salave. Finalmente, el 17 de febrero, el Centro Infantil Chiribitas de Tapia los invitará a celebrar el último día del Carnaval con actividades lúdicas y divertidas que combinan creatividad, entretenimiento y convivencia.

Las plazas para participar en los talleres infantiles están limitadas, con lo cual es aconsejable inscribirse cuanto antes.

La voz de la guitarra y el latido de la pandereta con el coro rociero

La noche del San Valentín se vuelve todavía más romántica con un poco de ritmo y color. El 14 de febrero, a las 20:30, el Coro Rociero de Asturias dará un concierto de rumbas y sevillanas en el Auditorio Municipal de Tapia. El ambiente carnavalero llegará a todos oídos, creando una experiencia inolvidable para los que estén enamorados de la vida y de la música.