Coro rociero, talleres infantiles y gran desfile con vistas al mar: el colorido programa del Carnaval en Tapia

El concejo prepara actividades divertidas para niños y adultos y promete premios para disfraces de hasta 300 euros

Un desfile pasado en Tapia de Casariego

Un desfile pasado en Tapia de Casariego

Adema Kuandykova

Llega el evento más esperado de este mes: el Antroxu. En Tapia de Casariego, las celebraciones llenarán las calles de música, color y alegría a partir de este viernes. Se ofrecen experiencias emocionantes para todos los públicos: talleres mágicos para los más pequeños; canto y baile, para los adultos... Y como plato fuerte, el gran desfile y la fiesta del Carnaval, una oportunidad única para sacar tu lado creativo a través de disfraces brillantes y llamativos.

El gran desfile, la unidad en la danza

El 15 de febrero tendrá lugar el gran desfile del Antroxu, con salida del Polideportivo Municipal de Tapia. Las grandes carrozas y charangas "despertarán" la ciudad a las 17.00 horas con música en vivo, comparsas y pasacalles. Como sugiere el precioso personaje del cartel, este año el desfie seguirá la temática marina. Además, habrá premios de disfraces: para los individuales, el primer premio será de 100 euros; las parejas podrán compartir unos 150 euros, mientras que aquellas personas que participen en grupos, carrozas y charangas obtendrán recompensas todavía mayores de 200 €, 250 € y 300 € respectivamente.

El cartel de Carnaval de Tapia de Casariego

El cartel de Carnaval de Tapia de Casariego / f

Una gran fiesta nunca lo es sin los dulces. Por suerte, en Tapia, los participantes más jóvenes del Carnaval van a vender chocolate para financiar viajes de estudios.

Talleres para niños en Tapia, Salave y El Valle, un cuento de hadas en la vida real

El 13 de febrero a las 12 del mediodía se celebrará el taller de ilustración de cuentos en el Aulario de Tapia de Casariego. Niñas y niños de 6 a 11 años podrán sumergirse al mundo de diversión e imaginación, aprendiendo a dar vida a sus maravillosas fantasías y a compartir sus ideas con familia y con amigos.

El mismo día, de 11 a 14 en el Centro Cultural de El Valle, se organizarán juegos y concursos para los pequeños tapiegos de 3 a 12 años de edad. A su vez, el 16 de febrero de 11 a 14, sonarán las risas y las voces felices de niñas y niños en el Centro Cultural de Salave. Finalmente, el 17 de febrero, el Centro Infantil Chiribitas de Tapia los invitará a celebrar el último día del Carnaval con actividades lúdicas y divertidas que combinan creatividad, entretenimiento y convivencia.

Las plazas para participar en los talleres infantiles están limitadas, con lo cual es aconsejable inscribirse cuanto antes.

La voz de la guitarra y el latido de la pandereta con el coro rociero

La noche del San Valentín se vuelve todavía más romántica con un poco de ritmo y color. El 14 de febrero, a las 20:30, el Coro Rociero de Asturias dará un concierto de rumbas y sevillanas en el Auditorio Municipal de Tapia. El ambiente carnavalero llegará a todos oídos, creando una experiencia inolvidable para los que estén enamorados de la vida y de la música.

