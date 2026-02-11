La Fundación asturiana que busca dueño para sus 600 máquinas de coser históricas

La Fundación Manuel Suárez, de Navia, se deshace de la espectacular colección de máquinas de coser del sastre coañés Faustino González. La entidad naviega, que adquirió las piezas en el año 2000, señala que se ve obligada a deshacerse de este fondo, que cobija en las instalaciones del antiguo instituto laboral, "por razones de espacio y ante la imposibilidad de hacer un correcto mantenimiento de las máquinas". De momento no hay un precio cerrado para la colección y la entidad aguarda las ofertas de los coleccionistas interesados.

La colección está compuesta por seiscientas máquinas y las unidades más antiguas fueron fabricadas a mediados del siglo XIX. Las máquinas proceden de diecisiete países diferentes, aunque la mayoría proceden de Alemania (168), Estados Unidos (164), España (109), Reino Unido (44) y Francia (33). Señala la Fundación que cuentan con 135 marcas diferentes, si bien la más abundante es la conocida Singer. "Las hay de muy diversos oficios: para hacer guantes, sombreros, ojales, poner corchetes metálicos a vaqueros, hacer y planchar puños de camisa... también de juguete", apunta la entidad.

Las 600 máquinas de coser que guarda la Fundación Manuel Suárez de Navia / A. M. S.

"Estado aceptable"

La Fundación Manuel Suárez precisa a los interesados en su adquisición que "el estado es aceptable en general, aunque algunas tienen el soporte de madera en mal estado". Cabe precisar que el coañés Salvador Méndez se ocupó, tras dejar la Alcaldía de Coaña y antes de convertirse en diputado por el Occidente, de rehabilitar las piezas. Lo hizo con la ayuda de su amigo Fermín Álvarez. En un reportaje realizado por este periódico en 2023 presumía de que, tras la pormenorizada restauración, la mayoría de las máquinas funcionaban.

Sin embargo, ese mantenimiento requiere esfuerzo y tiempo. "Las tienes que limpiar, engrasar, ver que funcionan... muchos de los muebles se fueron deteriorando por la polilla o la humedad y eso que ahora el espacio está mejor. Ahora están bastante controladas, pero es un trabajo ingente", señala la vocal de la Fundación Manuel Suárez, Luchi Acevedo. Ella lamenta que este tesoro pueda marcharse de Navia, pero la entidad creada para guardar el legado del empresario Manuel Suárez (Téifaros, 1896- México, 1987) no ve viable su conservación ni la creación de un museo para su cobijo.

Noticias relacionadas

Faustino González (Las Cruces, 1934- Navia, 2024) es el autor de esta colección, que inició en 1968. El conocido como sastre de El Espín por la profesión que desarrolló toda su vida en esta localidad coañesa tenía auténtica pasión por estas máquinas y su sueño era hacer un museo. Con ese fin vendió la colección a la Fundación Manuel Suárez, pero falleció en 2024 sin ver realidad su deseo. Ahora se busca un futuro para las piezas que atesoró durante toda su vida.