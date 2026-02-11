Habla el hijo del octogenario perdido y hallado vivo en Cudillero: "Estamos muy contentos y damos las gracias a todo el mundo"

El pueblo de Oviñana, en Cudillero, respira aliviado esta mañana tras aparecer con vida el vecino de 83 años al que se buscaba intensamente desde la noche del lunes. "Estamos muy contentos y damos las gracias a todo el mundo", señaló su hijo, también de nombre Ernesto López, nada más conocerse la feliz noticia.

El hombre, que sufrió una caída mientras faenaba en una finca, fue hallado en una zona muy alejada a donde se concentró la búsqueda en las primeras horas. De ahí que los rescatadores lo trasladaran rápidamente al hospital antes de que llegara su familia. "No pude verlo aún, pero me conformo con saber que está bien", relata López.

El herido fue trasladado al hospital San Agustín, de Avilés. A falta de las pruebas médicas pertinentes, Ernesto López, presentaba una herida en la cabeza y está desorientado tras pasar día y medio a la intemperie.

Fue hallado por efectivos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) en una zona boscosa, cerca del punto kilométrico 5 de una carretera comarcal que sale de Soto de Luiña (Cu-7). Se había caído por un desnivel "de unos 30 o 40 metros", ha explicado la Guardia Civil.

A las 8:45 horas

Los guías caninos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), con ayuda de uno de sus perros, localizaron a las 8:45 horas de este miércoles al hombre, que había avisado de una caída en el monte a su hijo con una llamada pasadas las nueve de la noche del lunes y antes de quedarse sin batería.

Resultó clave acotar el rastreo tras triangular la posición del móvil en el momento de su última llamada. Esto permitió que bomberos encontrasen en la pasada madrugada un gorro y unas gafas, que la Guardia Civil confirmó que eran de Ernesto López. Los perros pudieron seguir el rastro del olor de esas pertenencias. Fue así como un can del SEPA dio con el desaparecido

"Era imposible que lo encontrásemos allí en las primeras horas porque es una zona que está bastante alejada de donde lo buscábamos", señala su hijo, tras la angustia vivida en las últimas horas. Al atardecer del lunes recibió la llamada de auxilio de su padre, que había sufrido una caída y pedía ayuda. Sin embargo, se quedó sin batería y, al no dar con él, se movilizó la búsqueda en la que participaron diferentes servicios de la Guardia Civil y de Bomberos de Asturias, además de los vecinos.