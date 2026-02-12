Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval reivindicativo en el colegio "El Pascón" de Tineo: "Sin jóvenes agricultores hoy, no habrá comida mañana"

Los escolares se disfrazan de productos del campo y el equipo docente luce mensajes en defensa del sector en su desfile por la capital tinetense

Tineo

El colegio público El Pascón, de Tineo, celebró por todo lo alto su fiesta de Carnaval y lo hizo defendiendo al sector primario, que está en lucha por el recorte de la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo con Mercosur. Los niños se convirtieron en frutas y verduras y sus maestros en agricultores, luciendo en sus espaldas reivindicativos carteles en defensa del sector. "Sin jóvenes agricultores hoy, no habrá comida mañana" o "La muerte acecha al campo y el hambre a la ciudad", fueron algunos de los lemas.

Así, orgullosos del sector agroganadero del que viven tantas familias del concejo de Tineo, desfilaron por la villa tinetense. El Pascón participó en el encuentro intercentros planteado en la plaza del Ayuntamiento, donde se reunieron con la escuela infantil y con los alumnos del colegio Verdeamor, con una temática centrada en la magia.

Noticias relacionadas

En la plaza consistorial, los escolares tinetenses fueron recibidos por la alcaldesa, Montse Fernández, y disfrutaron de un aperitivo y música para dar la bienvenida al Carnaval.

