Castropol contrata "de manera excepcional" un refuerzo para el comedor de la escuela de bebés que frene la sobrecarga de la plantilla

El Ayuntamiento de Castropol ha intervenido en el conflicto abierto en la escuela infantil "El Turullón", donde la plantilla denuncia la sobrecarga de tareas que no le corresponden. Aunque el centro depende ahora de la red regional "Les Escuelines-As Escolías", el consistorio intervendrá "de manera excepcional" y se hará cargo de contratar a una persona de apoyo durante el horario de comedor.

"Este refuerzo asegura la continuidad del servicio y evita que el alumnado pueda quedarse sin este recurso tan necesario", señala el Gobierno local. Y es que la plantilla anunció recientemente a las familias su intención de dejar de realizar las tareas que no les corresponden (las de auxiliar de catering y limpieza) a partir del día 17 de febrero. Esta medida supondría que los niños no podrían ni comer ni dormir la siesta en el centro, con lo que las familias deberían recogerles antes de la comida.

"Esfuerzo extraordinario"

"Somos conscientes de que se trata de una mejora ampliamente demandada por las familias y educadoras, y de la importancia que el comedor tiene tanto para la conciliación familiar como para el bienestar de los niños y niñas", precisa el Gobierno castropolense, en el anuncio de este refuerzo. Y añaden: "El Ayuntamiento de Castropol ha realizado un esfuerzo extraordinario para garantizar el servicio de comedor, pese a que desde este curso esta competencia corresponde a la Consejería, asumiendo responsabilidades que no le son propias para dar respuesta a las necesidades del alumnado y de sus familias".

Noticias relacionadas

El consistorio explica que este jueves tuvo lugar la segunda reunión con las familias y la directora del centro para encontrar posibles soluciones al problema del centro. Cabe precisar que parte del problema reside en que cuando Educación se hizo cargo de El Turullón se subrogó el contrato municipal, pero dicho contrato no incluía, por ejemplo, el auxiliar de catering del que sí disponen los equipamientos de la red. Educación anunció que resolvería la situación de la comida a partir de septiembre, cuando entraría en vigor el nuevo contrato de comedor, que ya incluye el citado auxiliar de cocina. También de cara al próximo curso anunció la incorporación de una jornada completa más para la atención docente.