¿Sabes qué es el "Ground"? Ana y Álex dirigen en El Franco el primer centro de entrenamiento del Occidente de este método: "Solo necesitas tu cuerpo y el suelo"

Se podría decir que el "Ground", un método de entrenamiento que busca el movimiento sin límites, unió a Ana Nieto y Alexander González. Ella madrileña y él, pontevedrés, acaban de abrir un novedoso espacio en el Centro de Empresas de Novales, en El Franco, con el objetivo firme de mejorar la salud de las personas, independientemente de su edad o condición física. "Está siendo un éxito, la aceptación nos está sorprendiendo, es maravilloso", señala la pareja de emprendedores.

Esta historia empieza hace tres años y medio cuando Ana Nieto, que trabajaba como informática para la empresa Airbus, decidió dar un giro a su vida. Dejó el trabajo y se tomó un tiempo sabático. El surf la trajo a Tapia y allí se quedó. Inició entonces un proyecto dedicado al deporte, su pasión desde siempre. Empezó a formarse y abrió una pequeña salita en el bajo de la casa en la que vivía para dar clases de yoga.

El boca a boca funcionó y de ahí pasó a un local mayor en el centro de Tapia, que se convirtió en el primer centro certificado en Ground de Asturias. Ella es instructora de este método en la certificación oficial que se imparte en Madrid. Allí conoció a Álex, natural del municipio pontevedrés de Mos. Estudió Inef y se especializó en nieve y mountain bike en Granada. Allí se convirtió en entrenador personal.

"En cualquier sitio"

Sin embargo, el entrenador gallego decidió regresar a casa hace tres años y apostó por el Ground. Este entrenamiento, explica la pareja, es "cien por cien con el cuerpo y se trabaja la movilidad y la fuerza; se trata de devolver al cuerpo todas sus capacidades". Y añaden: "Solo necesitas tu cuerpo y el suelo y se puede entrenar en cualquier sitio".

Ana y Álex se unieron para crear "Glassy 360", que definen como "un centro de entrenamiento no convencional" y, también, novedoso en el Occidente. Acaba de abrir sus puertas en una de las naves para emprendedores que tiene el polígono de Novales y allí no solo se imparte Ground, sino también otras seis disciplinas ("Cross training", "Hybrid training", "Vinyasa Yoga", "Hatha yoga", "Funcional" y "Corredores"). Además, tienen un entrenamiento especial dirigido a los más pequeños.

"Devolverle capacidades al cuerpo"

"Lo que hacemos es combinar las clases para que la persona que viene al centro no se mueva siempre en los mismos rangos y planos, le ofrecemos diferentes estímulos, para que no sea siempre el mismo entrenamiento. Partimos de la base de que somos un animal con muchos movimientos y nosotros mismos nos acotamos y queremos sacarlos del cajón y devolverle al cuerpo todas las capacidades perdidas", señala la pareja, que también ofrece entrenamientos personalizados además de las clases guiadas. En todo caso, defienden una atención individual y, por eso, ofertan grupos pequeños.

Están muy contentos con la acogida y cuentan ya con alrededor de 80 alumnos de entre Ribadeo y Navia. "Hace una década salud era salir a correr, pero ahora ha cambiado el paradigma y ya se habla de la fuerza. Antes éramos los raros y ahora ya se sabe que la fuerza es buena para la salud, pero también para el rendimiento . Queremos darle a las personas esa fuerza que de mayores los va a sostener y a mantener. Es importante estar fuerte y móvil", señalan.

Mar y montaña

El centro inicial de Ana Nieto se llamaba Glassy que es un término surfista para definir un mar perfecto, con una ola cristalina y muy bonita. Por eso hay una ola en el logo y, a su lado, una montaña, que es el elemento de Álex, aficionado al trail y a la bici de montaña. "Mi medio es la montaña y mi manera de entender el entrenamiento es un 360, que sea integral, no solo fuerza, también resistencia, propiocepción y movilidad", añade. Así que unieron sus conceptos, sus dos enfoques y crearon Glassy360.

Aunque emprender tiene su dificultad, agradecen las facilidades que encontraron en el Ayuntamiento de El Franco . "Nos ayudaron y nos apoyaron en todo y queremos agradecerlo porque nos lo hicieron fácil", apunta la pareja, también en lo personal. Dicen que la clave de lograr una buena sintonía compartiendo tantas horas es "una buena comunicación".