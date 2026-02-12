El historiador de Tineo Senén González recopila la historia de las siete fundaciones benéficas docentes que hubo en el municipio: "Son retazos de la historia del concejo"

Un extenso recorrido por la historia de las fundaciones benéficas docentes del concejo de Tineo realiza el investigador de la historia tinetense Senén González Ramírez en su último libro, que dará a conocer hoy, 12 de febrero, a las 18.30 horas, en la casa de cultura local.

Su estudio, "Fundaciones benéficas docentes en el concejo de Tineo", repasa la importancia de los primeros centros educativos gratuitos a los que tuvo acceso la población en general, inicialmente solo para hombres. Fueron fundados por filántropos que buscaban mejorar la vida de sus pueblos y vecinos, dedicando parte de su patrimonio a crear unas instituciones que fueron básicas para la extensión de la educación en las zonas más rurales, donde el sistema educativo se basaba en la contratación de profesores llegados de Babia (León), por parte de los propios vecinos de los pueblos.

Entre los siglos XVIII y XX

En total fueron siete las fundaciones que surgieron en el concejo entre los siglos XVIII y XX. La primera en crearse fue la “Obra Pía de Núñez”, en Tuña, impulsada por Tomás Antonio Núñez-Flórez, quien fue auditor de la Sacra Rota Romana, y dejó un capital de 600 reales de vellón para crear una escuela que enseñase a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana a todos los varones de la parroquia, así como de las colindantes.

En el siglo XVIII también se funda la escuela de El Pedregal, que atendía además a la parroquia de La Pereda. Su impulsor fue el religioso Juan Lucas Díaz Valdés y Torres Angulo, Casa de Begega, que fue capellán mayor de la Colegiata de Santa María la Mayor de Salas.

El autor del libro asegura que las parroquias de La Pereda y El Pedregal deben “eterna gratitud a la Casa de Llano, hoy de Begega por enlaces de familias, por su gran filantropía costeando y construyendo el antiguo edificio escolar de mediados del siglo XVIII, donde recibían enseñanza gratuita sus hijos”. Un proyecto que se mantuvo a lo largo de los años con la hipoteca de diferentes bienes en el pueblo. Un esfuerzo que perduró porque en el mismo solar, pero en un edificio creado en el siglo XIX continuó ejerciéndose la enseñanza y la escuela aún sigue activa a día de hoy, integrada en el Colegio Rural Agrupado Eugenia Astur-La Espina.

En el siglo XIX llegó la creación de la escuela de Santa Eulalia de Sorriba gracias a Francisco Rodríguez-Campomanes y Pérez de Sorriba, quien desempeñó diferentes cargos eclesiásticos. Mientras que en Navelgas, ya en 1874, el presbítero Manuel Fernández-Capalleja, a través de su testamento, donó una pequeña casa situada junto a la iglesia y dejó capital destinado a la fundación allí de una escuela donde impartieron enseñanza los diferentes párrocos que tuvo la localidad y que fue conocida como “El Seminario”.

Navelgas y Naraval

Gran relevancia tuvo para Navelgas también la donación realizada por Ignacio González García del Nera, emigrado a Cuba desde muy joven, a los Dominicos de Corias para fundar en Navelgas un colegio que se inauguró el día de Reyes de 1929 y que es recordado como la Escuela Hogar, por ser la última función educativa que desempeñó. Se trata de la única fundación docente creada por un indiano en el concejo de Tineo.

También ya entrados en el siglo XX, en la vecina parroquia de Naraval, Marcelino Álvarez de Nera Martínez “dejó 20.000 pesetas en siete títulos de la Deuda Pública para la creación de la primera enseñanza pública y gratuita para niños”, detalla en su libro Senén González.

Asimismo, se fundó el colegio de las hermanas Franciscanas en la villa de Tineo, creando así un colegio de niñas. Y en Casares, en 1917, nació la fundación benéfico docente de Marcos Rodríguez y Gabina de la Cruz. Una escuela que destaca especialmente el autor por lo bien dotada económicamente que la dejó su impulsor, Marcos Rodríguez, que buscaba dar a sus vecinos la oportunidad que él no había tenido, la de recibir una formación. Además, la escuela instruyó tanto a niños como a niñas de Casares, pero también de pueblos de alrededor. “En su testamento deja constancia de su escasa educación en los primeros años de su juventud, por la que manifiesta tremendos contratiempos, por ignorar los más rudimentarios aprendizajes de la escritura y lectura”, describe Senén González en su libro.

Un trabajo que comenzó hace 16 años

Una publicación que no solo repasa la historia de las citadas instituciones benéficas, sino que añade datos biográficos sobre sus fundadores, transcripciones de fragmentos de testamentos, cartas, los estatutos de las propias instituciones y sus necesidades de contratación. Así como, unos breves apuntes biográficos de maestros “legendarios” del municipio.

Un arduo trabajo de investigación en archivos, pero también de labor de campo para dar con familiares de los protagonistas y obtener detalles más personales e incluso fotografías, que se incluyen en el libro.

Senén González cuenta que esta recopilación de datos comenzó hace 16 años para colaborar con una publicación realizada por el entonces cronista oficial del concejo Julio Fernández Lamuño, fallecido en 2022, que ahora decidió extenderla y publicarla porque considera importante que “estos retazos de la historia del concejo queden recogidos y se puedan consultar, porque si no se hace, nadie se va a preocupar por esto”, confiesa y agradece la implicación de la Fundación Automáticos Tineo, por apostar por el proyecto y financiarlo.

Noticias relacionadas

Asimismo, también agradece el prólogo realizado por la profesora tinetense Ana Belén Menéndez Arnaldo, quien destaca de este volumen la rigurosa investigación realizada por González Ramírez que “tanto puede agradar a la persona curiosa que decida acercarse a esta parte de la historia de tineo, como servir de valiosa referencia a quien decida utilizarla como obra de consulta”.