Luarca se llena de color en un desfile carnavalesco que recuerda el espacio, el mar y la literatura
Centenares de vecinos arropan a los escolares durante un recorrido que convirtió las calles de la villa en una fiesta de imaginación, tradición y fantasía
Luarca vivió este jueves una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria colectiva. El desfile de disfraces de los colegios convirtió las calle de la villa en un estallido de imaginación, música y alegría compartida. Menores, padres, madres y abuelos disfrutaron de un recorrido que vistió de color el centro urbano y reunió a numeroso público a ambos lados del itinerario.
"¡Vaya mañana más alegre!", comentaban algunos vecinos mientras fotografiaban y grababan con sus móviles el paso de las carrozas y comparsas. La implicación de las familias fue "total". En algunos casos en la elaboración de los trajes y en otros en el acompañamiento durante el desfile.
Hubo misión por el mar y misión por el espacio. El colegio Ramón Muñoz de Luarca apostó por una temática profundamente vinculada a la identidad de la villa: una carroza dedicada al faro, al pasado ballenero y a la histórica Mesa de Mareantes, reivindicando la tradición marinera que forma parte del ADN valdesano. Medusas, pulpos, buceadores y continuos guiños al oficio del mar que arrancaron risas y nostalgia entre el púlico.
Ensayadas coreografías
Por su parte, el colegio José García Fernández llevó la imaginación más allá de la atmósfera con una propuesta dedicada al espacio. Astronautas, extraterrestes y cohetes desfilaron entre sonrisas, en una puesta en escena que despertó la curiosidad y la admiración de los más pequeños. Al son de la música, los menores bailaron una estudiada coreografía y recordaron algo especial: cómo el ser humano conquistó solo una pequeña parte del espacio con su conocimientos sobre él.
El colegio Padre Galo centró su participación en la literatura y al cine, con referencias a obras maestras de siempre y a títulos actuales. Personajes clásicos y contemporáneos cobraron vida en un homenaje a la lectura que también tuvo su espacio en esta jornada festiva. Se pudo ver al Monstruo de colores o a Elmer.
La afluencia de público fue constante durante todo el recorrido. Vecinos y visitantes se agolpaban en las aceras, muchos cámara en mano, para no perder detalle. El desfile no solo mostró creatividad y "trabajo en equipo" como destacó parte de la comunidad educativa, sino también la capacidad de la comunidad educativa para implicar a toda la villa.
