Vegadeo recupera su punto de atención a la extranjería gracias a la asociación Asturias Acoge

El Ayuntamiento de Vegadeo ha logrado mantener abierto su punto de información en extranjería, un recurso que funciona desde 2023 y que está muy bien valorado por la creciente población inmigrante del municipio. Hasta el pasado enero la organización Accem atendía el recurso y, a partir de este mes, será la asociación Asturias Acoge la que desplazará un técnico hasta la capital del concejo.

Desde el Gobierno local están muy satisfechos con la posibilidad de mantener abierto este servicio "muy consolidado y demandado", no solo por inmigrantes asentados en el concejo, sino en diferentes puntos de la comarca Oscos- Eo.

Este servicio de orientación y apoyo a personas extranjeras seguirá disponible en el antiguo centro comercial Mercasa. En este año las jornadas de atención previstas serán las siguientes: 23 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 29 de junio, 3 de agosto, 7 y 28 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre y 21 de diciembre. El horario de atención será de 10:30 a 13:30 horas y no es necesario reservar cita.

Asimismo, la asociación Asturias Acoge ofrece la posibilidad de contactar con personal del colectivo de lunes a jueves en horario de 16:30 a 20:00 horas en el WhatsApp del número 691 584 228