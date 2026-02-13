"Estamos animados porque estamos juntos, pero la situación es de mucha incertidumbre", clama la plantilla de Ence en su primer día de huelga indefinida

La fábrica de Ence en Navia amaneció este viernes totalmente parada en la primera jornada de huelga indefinida de la plantilla. A las puertas de la instalación fabril se concentran los trabajadores, unidos aunque con dudas ante el incierto futuro que plantea la empresa. "Estamos animados porque estamos juntos, pero la situación es de mucha incertidumbre", señala una trabajadora, con casi treinta años de experiencia. De momento, se mantienen en su postura de rechazo al "injusto" Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la dirección.

"Vamos a pelear hasta el final para defender el empleo", señaló el presidente del comité de empresa, Javier García Zardaín (CCOO). Se queja además de la actitud de la dirección de la fábrica porque "roza la paranoia". Se refiere a la reciente instalación de cámaras de seguridad a la entrada de la factoría y justo en frente del piquete.

Comité Empresa Ence/ Tania Cascudo

Fábrica vacía

"Han instalado masivamente cámaras para controlar el piquete, están monitorizando los PC de trabajadores en planta y les rogamos por favor que secunden la huelga porque venir a dirigir una fábrica que está vacía, sin producción y en la que no hay nadie, no tiene sentido y es un claro elemento provocador", señala Zardaín. Según señala la plantilla, la dirección de la empresa entró al centro de trabajo a las seis de la mañana y salió a las ocho, escoltada por la Guardia Civil y recibiendo una sonora pitada y lanzamiento de huevos por parte de los trabajadores.

El sindicato USO (que forma parte del comité junto a CCOO, UGT y CSIF) también denuncia la instalación de las cámaras y anuncia su intención de emprender acciones legales. "Hemos comunicado a la dirección y al delegado de la Agencia de Protección de Datos esta situación y, si no se corrige, iniciaremos acciones legales", señalan. En el piquete, además del responsable de USO en la fábrica estuvieron varios representantes a nivel regional como el secretario de Industria, Felipe Carlón. Este último explicó que están elaborando un contrainforme para denunciar el ERE ante la autoridad laboral. "Muchas de las cosas que se plantean para justificar el ERE no están ajustadas a la realidad", denunció.

"Pérdida de credibilidad"

El presidente del comité, al igual que los trabajadores consultados, defienden que la "unidad y determinación de la plantilla es total porque está en juego el futuro de 89 compañeros. Si la intención de la empresa era dividir a la plantilla, ha provocado justo lo contrario porque hay más unidad que nunca".

Sobre el proyecto de celulosa moldeada planteado por la empresa como posible solución, los trabajadores tienen muchas dudas: "La realidad es que el proyecto que presentó la empresa justo antes de iniciar la huelga indefinida genera muchas dudas en la plantilla. Han perdido la credibilidad con nosotros porque llevan mucho tiempo anunciando proyectos que nunca llegan a buen puerto".

La próxima reunión entre el comité de empresa y la compañía será el lunes y está prevista a las diez de la mañana en el hotel AC Forum de Oviedo. Habrá reuniones lunes y martes y serán claves porque se cumple el plazo de un mes para llegar a un acuerdo desde que la empresa planteó el ERE. "El 18 podrían empezar a llegar las cartas de despido", advierten los trabajadores, conscientes de lo mucho que está en juego.