Con barricadas, pirotecnia, sirenas y hasta lanzamiento de huevos: así comenzó esta madrugada la huelga indefinida de los trabajadores de Ence en Navia

Con barricadas, pirotecnia, sirenas y hasta lanzamiento de huevos a vehículos. Así comenzó, esta madrugada en Navia, la huelga indefinida de los trabajadores de Ence contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea la factoría de producción de celulosa y energía.

La oferta que ha puesto sobre la mesa la compañía, que incluye la instalación de una nueva planta de envases y el recorte del impacto del ERE (de 96 a 89 trabajadores), no colma las demandas de la plantilla. "Necesitamos garantías de empleo y lo que nos han presentado es el power point de un proyecto, sin más", aseguró Javier Zardaín, presidente del comité de empresa de Celulosas de Asturias (Ceasa), la filial de Ence titular de la factoría de Navia.

Con todo, han empezado las movilizaciones en la planta de Navia. Desde las 6 de la mañana y bajo la lluvia, los trabajadores han tomado los exteriores de la fábrica con fuego y un ensordecedor ruido de sirenas y artefactos pirotécnicos. En medio de un gran despliegue policial, también han tirado huevos contra los vehículos que han salido de la factoría.

Trabajadores de Ence, en los accesos a la fábrica de Navia el pasado 1 de febrero. | MIKI LÓPEZ / LNE

Javier Zardaín lamentó este jueves que tras meses de negociaciones ("llevamos desde octubre", precisó), la empresa ponga sobre la mesa, en vísperas de la huelga indefinida, la propuesta de una planta de celulosa moldeada para envases en la que, en el plazo de dos años, podrían recolocarse 40 de los 89 trabajadores afectados por el ERE. "Es un ejercicio de blanqueamiento de Ence. Ante el apoyo político y social que tiene la plantilla lanzan esta propuesta sin ninguna garantía", señaló el presidente del comité de empresa de Ceasa, representante de CC OO. "Es una jugada para dividir a la plantilla", añadió.

El sindicato SOMA-FITAG-UGT había reclamado para Navia la planta de envases, por la que pugnaban varios territorios desde que el pasado año la anunció Ence, y el Gobierno del Principado respaldó la demanda del sindicato. "Nos parece un proyecto muy positivo que puede generar empleo directo e indirecto, y actividad en la comarca", afirmó José Javier Leiras, secretario regional del sector Químico y Textil de SOMA-FITAG-UGT, que no obstante defendió la huelga que empieza hoy "porque debe reducirse el impacto del ERE, no pueden producirse salidas traumáticas".

La protesta de la plantilla de Ence en Navia / LNE

Recolocaciones, prejubilaciones y salidas voluntarias

Con la posible recolocación de 40 trabajadores en la planta de envases, quedarían otros 49 hasta llegar a los 89 afectados por el ERE. La compañía plantea prejubilaciones y salidas voluntarias, pero los trabajadores en edad de prejubilarse son una treintena y los sindicatos dudan que haya trabajadores que quieran salir de la compañía, con lo que habría unos 19 empleos en el aire. "Esperamos que en las próximas reuniones pueda despejarse el futuro de esos empleos", señaló José Javier Leiras (SOMA).

Sin embargo, Javier Zardaín (CC OO) considera que no hay suficientes garantías de mantenimiento de los 89 empleos afectados por el ERE. "De momento, la empresa plantea 40 traslados forzosos a un proyecto que solo existe sobre el papel, y da tres meses de plazo para buscar la salida voluntaria de otros 49 trabajadores que, de no ser así, será forzosa", aseguró Zardaín, que añadió: "Vamos a luchar por el mantenimiento de empleo de calidad en la fábrica, porque lo que persigue la empresa es cubrir esos puestos con personal de subcontratas". Señaló que el proyecto de la planta de envases "hay que cogerlo con pinzas" y destacó que "también nos vendieron que la nueva línea de celulosa fluff crearía 30 empleos y no han llegado".

Otros sindicatos con representación en el comité de Ceasa, como es el caso de USO, también destacan la inconcreción del proyecto de la planta de envases y ponen el foco en la necesidad de no aceptar una descapitalización laboral de la actividad principal de Ence en Navia.