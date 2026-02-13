Corte total del corredor del Navia a la altura de Pelorde (Pesoz) a consecuencia de un descomunal argayo: se están señalizando los desvíos
"Cayó mucho material, al menos hasta mañana se mantendrá el corte", señala la Alcaldesa, Lucía Villanueva
La AS-12 o corredor del Navia ha sufrido un aparatoso desprendimiento en la tarde de este viernes que ha provocado el corte total de la vía. El suceso se ha registrado en torno a las 18:30 horas a la altura de la localidad de Pelorde, en Pesoz. "Cayó mucho material, al menos hasta mañana se mantendrá el corte", señala la Alcaldesa, Lucía Villanueva. Por suerte, el argayo no afectó a ningún vehículo.
Explica la primera edil que la brigada de mantenimiento de carreteras ya está en la zona y que se ha informado al servicio de emergencias de los nuevos itinerarios, ya que ahora mismo no hay comunicación entre Illano y Pesoz por el corredor del Navia. De este modo, los vehículos que suban desde Navia en dirección a Grandas solo pueden llegar hasta San Esteban de los Buitres, en Illano.
La recomendación de Carreteras es que los turismos que quieran desplazarse a Grandas o a Pesoz, lo hagan por la AS-11, la vía que une Vegadeo con el alto de la Garganta. "En cuanto lo supe di aviso al 112 porque mi preocupación es que las ambulancias tengan conocimiento de esta situación en caso de emergencia en Pesoz o Grandas", señala Villanueva.
La Alcaldesa explica que fue una vecina la que dio la voz de alarma. Subía de Boal hacia Grandas cuando se encontró el desprendimiento y "dijo que aún seguían cayendo piedras". Las fuertes lluvias de las últimas horas pudieron ser las causantes de este argayo en esta vía de comunicación fundamental en el valle del Navia.
