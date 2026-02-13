La mina de oro de Salave cambia el proyecto para reducir residuos

La empresa que impulsa la apertura de una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego) anuncia cambios en el proyecto para reducir los residuos y vincula la entrada de empresarios asturianos en el capital de la sociedad a un mayor compromiso "con el empleo y el desarrollo regional".

En un comunicado a sus accionistas, la firma EMC Gold Corporation, recalca que mantiene "su actividad centrada en desbloquear los trámites administrativos necesarios para desarrollar el proyecto aurífero" asturiano. Además, asegura que ha activado varias iniciativas técnicas asociadas a la explotación.

La empresa había iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para su proyecto, pero al existir una discrepancia urbanística con el Ayuntamiento de Tapia, el trámite quedó en suspenso. Una reciente sentencia del TSJA (a la que ha tenido acceso este periódico y a la que hace referencia el comunicado) da por buena esa suspensión. La empresa promotora de la mina de Salave señala entiende la suspensión al no haber iniciado "en ese momento" el Ayuntamiento tapiego la recalificación urbanística.

Con todo, EMC Gold apunta que "futuras decisiones municipales, posibles recursos ante instancias superiores o una eventual declaración del proyecto como estratégico (PIER) podrían influir favorablemente en el estado de la evaluación de impacto ambiental".

Arenas para cerámicas

En el plano corporativo, la empresa destaca que su accionariado se ha "reforzado" tras una ampliación de capital (anunciada el 24 de noviembre de 2025), suscrita "mayoritariamente" por inversores asturianos con vocación de permanencia y vinculados a empleo y desarrollo regional. El consejo de administración de la sociedad interpreta esa participación local como "un elemento que contribuiría a que el proyecto se ejecute con estándares elevados en lo técnico, ambiental y de gobernanza".

Respecto al diseño técnico, la compañía afirma que la recuperación de la gran reserva aurífera existente bajo el suelo tapiego se plante mediante un proceso de flotación en circuito cerrado "sin reactivos peligrosos" y que generaría "un residuo arenoso inerte potencialmente reutilizable".

Precisamente para reducir impacto visual y ocupación de suelo, la compañía evaluará emplear esas arenas en cerámica u otros usos industriales compatibles, para disminuir el volumen de almacenamiento en superficie.

Además, se iniciará próximamente una campaña de sondeos con recuperación de testigo, que serviría tanto para caracterizar las arenas y diseñar su posible aprovechamiento.

El presidente ejecutivo, Dominic Roberts, sostiene en la nota que la compañía sigue comprometida con "impulsar Salave como una operación subterránea moderna orientada a minimizar el impacto en superficie y a generar valor a largo plazo", insistiendo en el "rigor técnico", el cumplimiento normativo y el diálogo con los grupos implicados.