El Principado tumba dos nuevos eólicos previstos para el Occidente: adiós a los parques de Pereiro y Gamotal

El Gobierno del Principado de Asturias ha tumbado dos nuevos parques eólicos previstos para el Occidente. En concreto, se acaban de publicar las declaraciones de impacto ambiental desfavorables para Gamotal (afectaba a Boal, Illano y Villayón) y Pereiro (que afectaba principalmente a Vegadeo y Taramundi).

Ambos expedientes, promovidos por la sociedad Green Capital Development (filial de Capital Energy), han recibido la negativa de la administración autonómica al concluir que, incluso con las medidas correctoras propuestas, "no se puede descartar un impacto negativo significativo sobre el medio ambiente".

La tramitación del eólico Pereiro se remonta a 2021, cuando la Consejería de Movilidad publicó el alcance del estudio de impacto ambiental de este parque, que incluía tres aerogeneradores de 5 MW. Las torres se ubicarían en Vegadeo y la evacuación de la energía generaba se quería realizar por la subestación asociada al parque de la Sierra de Eirúa, también ubicado en Taramundi y, desde allí, hasta la subestación de Pesoz.

Negativa municipal

El Ayuntamiento de Taramundi presentó en 2013 un informe técnico desfavorable. Esto puso fin a la tramitación en Taramundi y se siguió en Vegadeo y el resto de concejos afectados por la línea de evacuación. FinFinalmente, Comisión para Asuntos Medioambientales (CAMA) ha adoptado un acuerdo desfavorable.

Por otro lado, el parque de Gamotal, con seis aerogeneradores, se remonta a 2019 cuando el Principado seleccionó su solicitud. En 2020 se estableció el alcance del estudio de impacto ambiental y en 2022 salió a información pública. Al igual que el parque Pereiro, la CAMA lo consideró desfavorable.

Noticias relacionadas

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies aplaude la decisión de la Consejería: "Nos alegramos de que se formule la declaración de impacto ambiental desfavorable al considerar que con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias planteadas, no puede descartarse que estos proyectos produzcan un impacto negativo significativo sobre el medio población, impacto visual sobre el paisaje y bienes del patrimonio natural y cultural, tal como habíamos alegado desde la Coordinadora Ecoloxista y los vecinos del entorno, al haber numerosos núcleos de población a menos de los 1.000 metros de los molinos".