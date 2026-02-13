Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: "Siempre quisimos hacer algo en el pueblo"

Los gemelos Sergio y Adrián Rodríguez nacieron en la localidad coañesa de Villacondide y allí quieren emprender con un proyecto turístico singular en la comarca: un complejo de apartamentos de inspiración escandinava que se asoma a la ría de Navia. Están seguros de que será un éxito y la prueba es que, nada más lanzar en redes las infografías del proyecto, ya recibieron las primeras llamadas interesándose en reservar alojamiento. Las obras empezarán este año y la primera fase verá la luz a finales de 2027.

"Nos criamos en Villacondide y luego marchamos a estudiar y a trabajar fuera. Pasados los años regresamos y, aunque ahora vivimos en Navia, siempre pensamos en crear un negocio en el pueblo. Surgió la oportunidad de comprar un terreno y nos lanzamos", resume Sergio que, tras varios años dedicado al mantenimiento de centrales nucleares, ahora trabaja en la biofábrica de Ence. Con 41 años decidieron que era el momento de lanzarse y encaran el reto con mucha ilusión.

Infografía del proyecto, en la que se aprecia su ubicación sobre la ría de Navia. / Balcones del Navia

La idea de emprender en el sector turística empezó a tomar forma hace dos años. Con diseño de la arquitecta María García y Débora Méndez como aparejadora, el complejo cuenta con ocho edificaciones en una finca de alrededor de 3.500 metros cuadrados. El punto fuerte del terreno son sus privilegiadas vistas de la ría de Navia, de ahí el nombre de "Balcones del Navia".

Una de las singularidades del proyecto es su "inspiración escandinava y muy minimalista, sigue un concepto de alojamiento que existe en la zona de los Alpes suizos, donde se apuesta por las villas turísticas de calidad". Y, sobre el proyecto de Villacondide, añaden: "Es un complejo de alquiler turístico con siete apartamentos y una piscina donde se cuidarán mucho los detalles y daremos el máximo de calidad. Habrá dos modelos de edificio, uno de cien metros cuadrados y dos plantas que estará dirigido a entre dos y cuatro personas y otro de sesenta metros cuadrados para dos personas".

Una infografía del proyecto en el pueblo de Villacondide. / Balcones del Navia

Ayuda del Navia-Porcía

El proyecto cuenta con una ayuda del ceder Navia-Porcía y esperan iniciar pronto los trabajos. El objetivo es que la primera fase esté funcionando a finales de 2027. "Ya tenemos las primeras reservas antes de haber iniciado la construcción", precisa Sergio. Añade además que es tal la acogida que incluso han querido comprarles el proyecto íntegro, lo que constata el interés que despierta la zona y el sector turístico.

"Nosotros somos nuevos en el sector, pero queremos apostar por él y dar a conocer el Occidente. Tenemos muchas ganas de empezar a funcionar", apuntan, al tiempo que agradecen toda la ayuda recibida, tanto de familiares y amigos y de su asesoría Sergio 360, como del Ayuntamiento de Coaña y el ceder Navia-Porcía. Los hermanos están ilusionados con este proyecto que pondrá a Villacondide y Coaña en el mapa turístico.