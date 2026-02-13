Vegadeo ya pasea por Las Clavelinas, un itinerario "muy guapo" de 750 metros que une la capital veigueña y Piantón

Vegadeo ya pasea por la recién construida senda de Las Clavelinas, un itinerario de 750 metros que une la capital veigueña con Piantón y que resuelve un problema histórico de seguridad. La actuación, adjudicada en 2024 por 516.424 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca Oscos-Eo, está lista a falta de pequeños detalles. "La gente está muy contenta", celebra el alcalde en funciones, Pablo Fernández Abuín.

Precisa que el Ayuntamiento aún no recepcionó oficialmente la obra, ya que quedan algunos remates como la iluminación. Sin embargo, la actuación principal está finalizada y no hay obstáculos para el paseo por esta acera construida en la margen izquierda de la carretera AS-11 (la que une Vegadeo y el alto de la Garganta). "Ahora da gusto, quedó muy guapo", señaló un vecino este martes.

Vista de uno de los tramos de la nueva senda. / T. Cascudo

Obra compleja

El alcalde en funciones explica que la actuación no estuvo exenta de dificultades. "Fue una obra compleja en algunas partes y que supuso un reto técnico", apunta el edil. Por ejemplo, en la zona próxima al instituto Elisa y Luis Villamil hubo que construir una escollera para sostener el paseo. Con todo, supone un cambio importante: "Dotamos de accesibilidad a esa zona, por donde antes la gente caminaba por una carretera sin arcén y donde los vehículos transitan a bastante velocidad. Quedó guapo y seguro".

Además de la seguridad, supone un nuevo recurso turístico y de disfrute vecinal pues "permite completar de manera segura la vuelta a Piantón, de unos 3,5 kilómetros". Este camino circular permite salir de Vegadeo por el barrio del Noveledo en dirección a Piantón y conocer este pueblo mediaval, regresando después por el entorno del campo de fútbol de El Soutón, que ya disponía de acera.

La obra se adjudicó a la empresa Alvargonzález Contratas en septiembre de 2024 tras un largo proceso de licitación que se demoró casi año y medio. La actuación debía estar lista en ocho meses, si bien se alargó más de lo previsto.