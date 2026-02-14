El corte total del corredor del Navia en Pesoz se mantiene sin fecha de apertura: los trabajos comenzarán este domingo
La obra requiere de maquinaria especializada externa por “el gran volumen y la compleja configuración de los bloques rocosos caídos”
El corte total en la carretera AS-12, conocida como corredor del Navia, a la altura de Pelorde, en el concejo de Pesoz, se mantiene y por ahora no hay fecha para su reapertura al tráfico. Los técnicos de conservación y mantenimiento de carreteras del Principado visitaron este sábado la zona del argayo, que se produjo en torno a las 18.30 horas del viernes.
Tras una primera evaluación técnica del desprendimiento, desde la Consejería de Movilidad se ha determinado que, debido “al gran volumen y a la compleja configuración de los bloques rocosos caídos sobre la calzada, será necesario desplazar maquinaria especializada externa que garantice tanto la seguridad de la actuación como su eficacia”.
Fuentes de la Consejería anuncian que los trabajos para estabilizar el talud ya comenzarán este domingo y se ejecutarán “ejecutarán con la máxima rapidez posible para restablecer la circulación a la mayor brevedad y estabilizar la zona con todas las garantías de seguridad”.
El suceso se registró en el kilómetro 54, entre el puente de Pelorde y la entrada de Lixóu-Brañaveya, y se cree que pudo producirse debido a las fuertes lluvias que se están registrando en los últimos días.
Este corte afecta a la principal vía de comunicación del valle del Navia, interrumpiendo la comunicación vial entre Illano y Pesoz. Por lo que los vehículos que suban desde Navia en dirección a Grandas solo pueden llegar hasta San Esteban de los Buitres, en Illano. La alternativa para llegar a Pesoz y a Grandas de Salime a través la AS-11, por Vegadeo, o a por la AS-14, desde Allande.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior