El corte total del corredor del Navia en Pesoz se mantiene sin fecha de apertura: los trabajos comenzarán este domingo

El corte total en la carretera AS-12, conocida como corredor del Navia, a la altura de Pelorde, en el concejo de Pesoz, se mantiene y por ahora no hay fecha para su reapertura al tráfico. Los técnicos de conservación y mantenimiento de carreteras del Principado visitaron este sábado la zona del argayo, que se produjo en torno a las 18.30 horas del viernes.

Tras una primera evaluación técnica del desprendimiento, desde la Consejería de Movilidad se ha determinado que, debido “al gran volumen y a la compleja configuración de los bloques rocosos caídos sobre la calzada, será necesario desplazar maquinaria especializada externa que garantice tanto la seguridad de la actuación como su eficacia”.

El aviso del corte de la carretera por el argayo. / D. Álvarez

Fuentes de la Consejería anuncian que los trabajos para estabilizar el talud ya comenzarán este domingo y se ejecutarán “ejecutarán con la máxima rapidez posible para restablecer la circulación a la mayor brevedad y estabilizar la zona con todas las garantías de seguridad”.

El suceso se registró en el kilómetro 54, entre el puente de Pelorde y la entrada de Lixóu-Brañaveya, y se cree que pudo producirse debido a las fuertes lluvias que se están registrando en los últimos días.

Este corte afecta a la principal vía de comunicación del valle del Navia, interrumpiendo la comunicación vial entre Illano y Pesoz. Por lo que los vehículos que suban desde Navia en dirección a Grandas solo pueden llegar hasta San Esteban de los Buitres, en Illano. La alternativa para llegar a Pesoz y a Grandas de Salime a través la AS-11, por Vegadeo, o a por la AS-14, desde Allande.