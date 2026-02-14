Juan Gómez Jurado, el escritor en lengua castellana más leído del mundo, elige Somiedo para ambientar su nueva novela "Gran mentira"

"Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia. O quizás es el miedo a la muerte inminente lo que hace que te diga la verdad. A ti no voy a mentirte, aunque vas a observarme mentir a otras personas. Te garantizo que no has visto nunca nada igual. No me llamo Eva Ramos. Tú vas a llamarme así".

Así empieza "Gran mentira", la nueva novela de Juan Gómez Jurado y a su vez su primer thriller fuera del universo "Reina Roja" (4,5 millones de libros vendidos). El escritor de lengua castellana más leído del mundo ha elegido Asturias para ambientar una historia muy "Agatha-Cristiana", que tiene como protagonista a Eva Ramos, una "mentirosa profesional", y que discurre en una aldea de 20 habitantes del concejo de Somiedo aislada por la nieve.

El Alto de Somiedo (en la realidad sería el puerto de Santa María de Somiedo) no solo está aislado por carretera, sino que no tiene cobertura móvil. Sobre este lugar y la novela preguntó este sábado Julia Otero en su programa de Ondacero a Juan Gómez Jurado. "¿Esto es casi inimaginable en estos tiempos de hiperconexión, no? ¿Hay sitios así?", le preguntó la popular presentadora.

"Sí, sí que existen", contestó. "Hay muchos sitios de esta España vaciada que por desgracia es cada vez más grande. Aldeas que se abandonan. Tú creciste en un lugar como este, rodeado de vacas. Aquí estamos rodeados de cabras, pero la misma cantidad de nieve. Y hay muchos lugares de estos en los que todavía quedan odios, mentiras y problemas por resolver como los que tiene Eva (la protagonista del libro) a lo largo de la novela. En realidad, esta es una novela Agatha-Cristiana, en el sentido de que tiene inspiración de los años 20, 30 o 40 del siglo pasado", profundizó.

Juan Gómez-Jurado, fotografiado para la entrevista concedida a este diario. / Miguel Ángel Gracia

Juan Gómez Jurado (Madrid, 1977) está considerado como uno de los mejores escritores de thriller en Europa. Su novela "Gran mentira" todavía no está a la venta. Saldrá el próximo 17 de febrero. Son más de 600 páginas de intriga con Asturias como protagonista. Estará en Oviedo el próximo 12 de marzo para presentarla.