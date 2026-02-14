Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Juan Gómez Jurado, el escritor en lengua castellana más leído del mundo, elige Somiedo para ambientar su nueva novela "Gran mentira"

Se trata de una aldea de 20 habitantes que está aislada por la nieve y sin cobertura de teléfono

Vecinos del puerto de Santa María de Somiedo, completamente nevado, y en el círculo, José Gómez Jurado

Vecinos del puerto de Santa María de Somiedo, completamente nevado, y en el círculo, José Gómez Jurado / LNE

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

"Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia. O quizás es el miedo a la muerte inminente lo que hace que te diga la verdad. A ti no voy a mentirte, aunque vas a observarme mentir a otras personas. Te garantizo que no has visto nunca nada igual. No me llamo Eva Ramos. Tú vas a llamarme así".

Así empieza "Gran mentira", la nueva novela de Juan Gómez Jurado y a su vez su primer thriller fuera del universo "Reina Roja" (4,5 millones de libros vendidos). El escritor de lengua castellana más leído del mundo ha elegido Asturias para ambientar una historia muy "Agatha-Cristiana", que tiene como protagonista a Eva Ramos, una "mentirosa profesional", y que discurre en una aldea de 20 habitantes del concejo de Somiedo aislada por la nieve.

El Alto de Somiedo (en la realidad sería el puerto de Santa María de Somiedo) no solo está aislado por carretera, sino que no tiene cobertura móvil. Sobre este lugar y la novela preguntó este sábado Julia Otero en su programa de Ondacero a Juan Gómez Jurado. "¿Esto es casi inimaginable en estos tiempos de hiperconexión, no? ¿Hay sitios así?", le preguntó la popular presentadora.

"Sí, sí que existen", contestó. "Hay muchos sitios de esta España vaciada que por desgracia es cada vez más grande. Aldeas que se abandonan. Tú creciste en un lugar como este, rodeado de vacas. Aquí estamos rodeados de cabras, pero la misma cantidad de nieve. Y hay muchos lugares de estos en los que todavía quedan odios, mentiras y problemas por resolver como los que tiene Eva (la protagonista del libro) a lo largo de la novela. En realidad, esta es una novela Agatha-Cristiana, en el sentido de que tiene inspiración de los años 20, 30 o 40 del siglo pasado", profundizó.

Noticias relacionadas y más

Juan Gómez-Jurado, fotografiado para la entrevista concedida a este diario.

Juan Gómez-Jurado, fotografiado para la entrevista concedida a este diario. / Miguel Ángel Gracia

Juan Gómez Jurado (Madrid, 1977) está considerado como uno de los mejores escritores de thriller en Europa. Su novela "Gran mentira" todavía no está a la venta. Saldrá el próximo 17 de febrero. Son más de 600 páginas de intriga con Asturias como protagonista. Estará en Oviedo el próximo 12 de marzo para presentarla.

TEMAS

  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  4. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  5. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  6. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  7. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  8. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón

Juan Gómez Jurado, el escritor en lengua castellana más leído del mundo, elige Somiedo para ambientar su nueva novela "Gran mentira"

Juan Gómez Jurado, el escritor en lengua castellana más leído del mundo, elige Somiedo para ambientar su nueva novela "Gran mentira"

San Valentín obró el milagro: así fue el emotivo encuentro entre Kiko Rivera e Irene Rosales (y no estaban solos)

San Valentín obró el milagro: así fue el emotivo encuentro entre Kiko Rivera e Irene Rosales (y no estaban solos)

Sánchez asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich, que alerta de la "bola de demolición" de Trump

Sánchez asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich, que alerta de la "bola de demolición" de Trump

A un año del "criptogate" y a pesar de las evidencias, Milei se encuentra más fuerte que nunca en el poder

A un año del "criptogate" y a pesar de las evidencias, Milei se encuentra más fuerte que nunca en el poder

Sorpresa en Oviedo con la Falete de La casa de los gemelos y el cupón de la ONCE: "Millonaria en Asturias"

Sorpresa en Oviedo con la Falete de La casa de los gemelos y el cupón de la ONCE: "Millonaria en Asturias"

Cangas despide a Luisa Álvarez Membiela, una mujer “muy participativa” en la vida social de la villa

Cangas despide a Luisa Álvarez Membiela, una mujer “muy participativa” en la vida social de la villa

El desparpajo infantil conquista el Antroxu de Gijón con un colorido desfile en el Jovellanos: "Es una experiencia que nunca olvidarán"

El desparpajo infantil conquista el Antroxu de Gijón con un colorido desfile en el Jovellanos: "Es una experiencia que nunca olvidarán"

Del viejo HUCA a la Zalia, de La Pereda al plan de Baterías: todos los proyectos estratégicos pendientes en Asturias y que encadenan retrasos alarmantes

Del viejo HUCA a la Zalia, de La Pereda al plan de Baterías: todos los proyectos estratégicos pendientes en Asturias y que encadenan retrasos alarmantes
Tracking Pixel Contents