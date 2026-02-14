Esta es la parrocha "Morocha" y será enterrada en La Caridad: descubre el plan carnavalero de los franquinos
La charanga A Trangayada en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco quiere relanzar las celebraciones de La Caridad
La charanga "A Trangayada" nació el año pasado en La Caridad y está dispuesta a relanzar los carnavales en el concejo franquino. Tanto es así que, tras un primer entierro sin previo anuncio en 2025, este año incorporan entierro de la sardina oficial y la protagonista será la parrocha "Morocha", que fue presentada este jueves y presidirá la plaza del Ayuntamiento hasta el 14 de marzo, cuando será la quema.
El colectivo, que ya cuenta con 65 socios, prepara el gran desfile de La Caridad en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco. La cita será el sábado 7 de marzo y pondrán en juego 3.600 euros en premios. Será una jornada muy especial, que comenzará a mediodía con sesión vermú en la carpa del parque. El desfile propiamente dicho será a las 18:00 horas y recorrerá las principales calles de la villa con final en el parque María Cristina. A partir de medianoche habrá fiesta de disfraces y tendrá lugar la entrega de premios.
"Nuestra idea era impulsar el desfile de La Caridad y que fuera igual al que se hace en otros sitios", precisa el presidente del colectivo, Rubén González. Cuenta que el año pasado, en plenos preparativos del desfile surgió la idea del entierro de la sardina y se hizo de manera apresurada. Este año, con más tiempo, quieren potenciar el evento. "En vez de sardina hicimos parrocha y le llamamos Morocha porque el año pasado tocamos esa canción", bromea el presidente, encantado con poder alargar los carnavales. La charanga franquina estrenó su propuesta en el desfile de Vegadeo, el más madrugador de la comarca, hoy irán a Luarca y mañana a Tapia.
Además del desfile y el entierro de la sardina, en suelo franquino también está prevista una cena de comadres en el restaurante Casa Xusto el día 20 de febrero y, el 21, tendrá lugar el Carnaval infantil solidario, una cita clásica en La Caridad.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo